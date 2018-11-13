В России беспрецедентно выросли доходы регионов

Доходы региональных бюджетов на 1 ноября этого года возросли почти на 10 трлн рублей. При этом число регионов с дефицитными бюджетами существенно сократилось. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании Госдумы при рассмотрении поправок в бюджет 2018 года заявил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

По его словам, на 1 ноября доходы регионов возросли почти на 10 трлн рублей. «9 923 млрд рублей, это консолидированные доходы бюджетов субъектов РФ», – уточнил он, отметив, что рост составляет 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, как отметил Макаров, год назад в России было 29 регионов с дефицитными бюджетами, сегодня их осталось 17. «Тенденция хорошая, но и это очень серьезные цифры», – подчеркнул депутат.

Он напомнил, что в конце 2017 года по решению президента РФ была проведена реструктуризация бюджетных кредитов, и это стало серьезной помощью регионам. «Но сегодня девять не выполнили даже те обязательства, которые были приняты по реструктуризированным кредитам», – сообщил Макаров, отметив, что семи из них пришлось вернуть деньги в федеральный бюджет. В числе причин такой ситуации в регионах парламентарий назвал безответственность.

Депутат добавил, что «по регионам дополнительно предлагается направить более 115 млрд рублей».

В ходе обсуждения уточнений в федеральный бюджет 2018 года глава думского комитета подчеркнул, что доходы населения по итогам года, согласно прогнозу правительства РФ, вырастут на 3,4%. При этом ранее глава счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая с докладом, подчеркнул, что рост доходов населения будет, скорее всего, нулевым – поскольку за первые 8 месяцев они выросли всего на 1,7%, а в сентябре и октябре демонстрировали не рост, а падение.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.11.18

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