«Правительство выводит средства из-под контроля Госдумы»: оппозиция отказалась голосовать за поправки в бюджет

Госдума приняла в первом чтении уточнения в бюджет 2018 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», за документ проголосовало 323 депутата, против были 24 народных избранника и один воздержался. При этом фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» отказались голосовать за законопроект.

Коммунисты традиционно заявили, что поддерживать изменения не будут, однако яростной критики документа от представителей фракции не прозвучало. Валентин Шурчалов, в частности, попросил рассмотреть еще раз вопрос о реструктуризации долгов по налогам, сборам и штрафам для предприятий оборонного комплекса, поскольку невозможно «исполнить гособоронзаказ, когда судебные приставы и налоговая изымают все деньги, которые поступают на исполнение гособоронзаказа». Таких предприятий в России, отметил он, около 70.

«Это позиция», – резюмировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Впервые такая оценка звучит – фракция в целом поддерживает подходы, но воздерживается от голосования. Какую-то уверенность министр в вас вселил, но она не настолько вас одолела, чтоб вы за ним пошли дальше», – подвел он итог.

С более серьезной критикой документа выступили ЛДПР и «СР». В частности, «эсер» Александр Ремезков напомнил, что, согласно прогнозам, по итогам 2018 года в стране снижается темп роста ВВП и доходов населения, растет инфляция, при этом доходы от роста цен на нефть правительство решило направить на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Задачи по развитию несырьевой экономики остаются нерешенными. Бюджет по-прежнему сидит на нефтяной игле», – констатировал он.

Депутат также подчеркнул, что «правительство выводит средства из-под парламентского контроля», изменяя расходы федерального бюджета сводной бюджетной росписью. «Из года в год увеличивается количество полномочий Минфина для изменения расходов, то есть перераспределения расходов без согласования с парламентом», – пояснил он, отметив, что за 9 месяцев этого года сумма таких расходов составила два триллиона рублей, а это в полтора раза больше, чем в 2017 году.

«Несмотря на то, что закон о бюджете – главный закон страны, основным документом, фактически отражающим его исполнение, является сводная бюджетная роспись, к формированию которой не имеет отношения ни один депутат», – заявил Ремезков. «Фракция «Справедливая Россия» будет голосовать против», – заключил он.

Либерал-демократы также раскритиковали поправки в бюджет-2018. Как отметил депутат Сергей Катасонов, «макроэкономические показатели, которые мы видим в данном документе, нас не устраивают». В частности, речь идет о снижении роста ВВП. «В ближайшей перспективе в следующем году мы выйдем на уровень роста ВВП, который сопоставим со статистической погрешностью», – заявил Катасонов, напомнив, что рост запланировал в 1,3% .

Кроме того, депутат отметил, что доля нефтегазовых доходов поднимается с 42% до 46%, и говорить о том, что страна отходит от нефтяной иглы в таких условиях нельзя. «Президент дал поручение оценить озабоченность населения в росте прямых и косвенных налогов в его доходах», – напомнил он, отметив, что в кризис 2014-15 годов население несло бремя увеличивающейся налоговой нагрузки, но одновременно с бременем нагрузки на государство – поэтому в те годы не возник такой мощный социальный протест, как сейчас.

«Это связано с тем, что население не понимает, почему, когда государство имеет достаточные доходы, впервые за много лет в бюджете есть профицит, составляющий почти 10% бюджета, почему в этот момент нагрузка на население увеличивается», – заявил Катасонов.

Напомним, согласно поправкам, ожидается, что доходы федерального бюджета по итогам года возрастут на 1,9 трлн рублей, а по отношению к ВВП рост составит 1,3%. При этом 85% этого изменения составляют нефтегазовые доходы – бюджет верстался, исходя из цены на нефть в $61,4 за баррель, а фактически среднегодовая цена ожидается $69,6. Изменился и курс доллара по сравнению с прогнозным – в бюджет была заложена цифра в 58,6 рубля за доллар, но сейчас в правительстве ожидают, что курс составит 61,7. По итогам года ожидается увеличение профицита бюджета более чем в четыре раза, он составит 2,1% от ВВП. Вместе с тем возрастут и расходы – на 217,7 млрд рублей, и составят в общей сложности 16,8 трлн рублей. По словам первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, ФНБ планируется пополнить на 4,1 трлн рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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