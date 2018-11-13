Самозанятым предложили «поверить на слово государству»: депутаты смягчили закон во втором чтении

Госдума во втором чтении одобрила налог для самозанятых граждан. Как заявил соавтор пакета законопроектов, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, ко второму чтению был учтен ряд поступивших поправок. В частности, после встречи с представителями Минфина и налоговой службы было решено вообще не штрафовать самозанятых в первый год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Макаров пояснил, что нет четкой установки, в каком регионе самозанятый, работающий в нескольких субъектах РФ, должен платить налог. «Он сам решит, в каком регионе должен – как ему удобно», – сказал депутат.

Разобрались соавторы ко второму чтению и с вопросом о схеме уплаты налога, если товар был возвращен или плательщик ошибся. «По тому же мобильному приложению он направляет отмену чека в налоговую и направляет новый чек», – сообщил Макаров.

Нянечек и репетиторов, по словам Макарова, предложено на три года освободить от уплаты налога. После этого им все же придется выбрать режим налогообложения.

Макаров подчеркнул, что авторы инициативы смягчили изначально излишне жесткие штрафные санкции за неуплату налога самозанятыми: в первый раз предусмотрен штраф в 20% от скрытого от налоговой чека, во второй – все 100% от скрытого платежа.

Депутат также уточнил, что в первом чтении документа были указаны и размеры штрафа – не менее одной тысячи рублей при первом нарушении и не менее пяти тысяч при втором. «Эта норма чрезвычайно жесткая, и норму про тысячу и пять тысяч предлагается исключить», – сообщил он.

«На прошлой неделе провели переговоры с Минфином и налоговой, и договорились, что в первый год штрафы вообще применяться не будут», – отметил Макаров. При этом соавторы документа отказались внести эту норму в сам пакет законопроектов, заявив, что она должна остаться в виде устной договоренности между правительством, налоговой службой и самозанятыми.

«Эта норма будет работать только в том случае, если налогоплательщики поверят государству, – сказал депутат. – Если мы сейчас говорим, что мы договорились с Минфином и налоговой, то санкции приняться в первый год не будут. Это вопрос доверия. Я с этой трибуны официально заявляю: мы проработали этот вопрос с правительством и налоговой службой – они гарантируют, что никакие санкции в течение года применяться не будут».

Планируется, что в третьем, окончательном чтении Госдума рассмотрит законопроект уже в четверг, 15 ноября.

Напомним, закон предполагается ввести в действие на территории четырех субъектов РФ: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Налог должен составить 4% для сделок с физическими лицами и 6% – с юридическими. При этом предполагается, что из 4% налога для самозанятых 1,5% должно зачисляться в Фонд обязательного медицинского страхования.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.11.18

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