В России школьники до сих пор ходят в туалет на улицу: Госдума отказалась исправлять ситуацию

В России до сих пор действуют почти 2 700 школ, в которых нет водопровода, а туалет находится на улице. Об этом заявил в Госдуме в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2019 и два последующих года депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложение «эсеров» о выделении дополнительных средств сфере образования и ряду других отраслей Госдума отклонила.

«Мы не удовлетворены объемом финансирования важнейших отраслей, – сообщил «эсер» Олег Нилов, комментируя проект бюджета. – Раздел образование мы предлагаем увеличить на 227 млрд рублей – потому, что благосостояние страны напрямую зависит от воспитания, образования и сбережения нашего главного благосостояния – детей».

Нилов обратил внимание, что в 21 веке в России в 2 667 школах нет водопровода и туалетов. Строительство новых школ обходится примерно в миллион рублей на одного ученика. «Я прошу дать гарантии, что в следующем году такого позора, как туалет на улице, не будет в нашей стране», – подчеркнул он.

Депутат также отметил, что в 7 тысячах российских школ до сих пор «нет понятия о тревожной кнопке», и предложил выделить средства для того, чтобы создать единую систему сигнализации, «которая будет выведена на МВД и Росгвардию».

Кроме того, Нилов попросил увеличить финансирование отрасли здравоохранения. «Сколько можно наблюдать ежедневные обращения с экранов телевизоров наших ведущих, матерей, за пожертвованиями для смертельно больных детей? Давайте сейчас потратим любые деньги, чтобы этой проблемы не было», – призвал он.

Вместе с тем в пакете поправок «Справедливая Россия» предложила добавить средств в бюджете на помощь «детям войны» и вкладчикам Сбербанка времен СССР. «Предлагаем из ФНБ выделить сюда более 600 млрд рублей», – уточнил Нилов.

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров в ответ ехидно отметил, что Нилов не успел за отведенное время зачитать все цифры поправок, «потому что все их за это время назвать было бы очень сложно». «Мы не увидели обоснования этих цифр, – заявил Макаров. – Хотя все, что выше одного миллиарда, уже не имеет значения». Он пояснил – партийцы не предоставили расчетов предполагаемых трат на сферы образования и здравоохранения, фактически предложив выделять средства по принципу «давайте сначала дадим, а потом решим, на что тратить».

Поправку в итоге Госдума отклонила.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.11.18

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