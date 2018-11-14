Госдума приняла трехлетний бюджет. Оппозиция голосовала против

Сегодня нижняя палата российского парламента во втором чтении приняла федеральный бюджет на предстоящие три года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», за проголосовали 357 депутатов, против высказались 62, воздержавшихся не было.

Комитету по бюджету и налогам предстоит доработать закон с учетом принятых поправок. Глава комитета Андрей Макаров предложил вынесли документ на рассмотрение в Госдуме 21 ноября. Он пояснил, что к этому времени будут внесены поправки в законопроект об изменениях в бюджет -2018, и таким образом у депутатов сложился полная картина о казне по итогам этого года и прогнозе на три следующих.

Макаров напомнил, что второму чтению документа предшествовала серьезная работа профильных комитетов, а также работа депутатов с правительством РФ, и «очень многие вопросы были согласованы с председателем правительства Медведевым».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, поблагодарил Макарова, которому «с 10 до 14 часов надо было не только стоять за этой трибуной, но и грамотно отвечать на каждый вопрос, а их было 77 вынесено на отдельное обсуждение».

Полную картину и структуру бюджета депутаты увидят, когда в документ будут внесены все принятые сегодня поправки, отметила первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко. Она сообщила, что вопросы, связанные с темами отклоненных сегодня поправок, также рассматривались правительством РФ. При этом чиновница уточнила, что в бюджете на 2019 год предусмотрен серьезный рост расходов. В частности, по сельскому хозяйству прирост составит 34% к прошлому году, расходы на связь составят 263% к уровню предыдущего года, на коммунальное хозяйство – 136%, охрану окружающей среды – 165%, на образование 120%, 123,9% – на культуру и образование, и 137,6% – на здравоохранение.

Проект федерального бюджета был внесен в Госдуму правительством РФ в конце сентября. В первом чтении он был рассмотрен и принят 24 октября. Ко второму чтению было внесено более 600 поправок, 462 из них предложило правительство РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.11.18

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