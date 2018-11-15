Родился в рубашке: в московском метро мужчина упал под колеса поезда и остался жив

В московском метрополитене мужчина упал на пути перед прибывающим поездом и выжил. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, около 3 часов дня поезда на «красной» ветке двигались увеличенным интервалом из-за «инцидента с пассажиром». В течение часа движение удалось нормализовать.

Как пояснил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, ЧП произошло около 15:05 на станции метро «Чистые пруды». «30-летний москвич по собственной неосторожности упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд», – цитирует его слова агентство «Москва». Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд накрыл пассажира. Однако мужчина упал в спасательный желоб между рельсами, что спасло ему жизнь.

Пассажиру была оказана первая помощь, предварительный диагноз: ушибы и растяжения мягких тканей. В ходе опроса потерпевший пояснил, что ехал с ночной смены, у него сильно закружилась голова, он стоял слишком близко к краю платформы и оступился.

Мышляев также добавил, что полицейские опросили свидетелей и очевидцев ЧП, а также машиниста электропоезда, которые подтвердили, что падение под поезд произошло по неосторожности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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