Газовая «атака» на Серпухов: власть решила не замечать экологическую катастрофу

Жители подмосковного Серпухова были вынуждены все выходные дышать свалочными газами мусорного полигона «Лесная». Однако власти, судя по всему, просто закрыли на это глаза.

Как пишет Оkа.fm, запахи со свалки в субботу и воскресенье были зафиксированы в центре, микрорайонах Занарья, Ивановских Двориках, Ногина. Жалобы на невозможность находиться на улице и открывать окна приходили с улиц Новая, Юбилейная, Московского шоссе, Ворошилова, Джона Рида, площади Революции, проезда Мишина, Ленинского комсомола, Красного и Первомайского переулков, Захаркина, Боровой, Космонавтов, 25-го Октября, Пограничной, Комсомольской, Войкова.

Запах выбросы даже достигали деревни Бутурлино, которая расположена в 9 км от свалки.

Между тем, региональный главк МЧС, ни 17, ни 18, ни 19 ноября в сводке происшествий не сообщает об обращениях граждан по поводу неприятных запахов в Серпуховском районе. Отмечается только, что в Серпухове, как и по всей области, происходит сжигание порубочных остатков. Замеры ПДК вредных веществ в воздухе специалистами ПСО-26 не запланированы.

В конце октября стало известно, что на ТБО «Лесная» запущена система для блокировки неприятных запахов. По периметру свалки установлены трубки, через которые во время ветра, распыляется мелкодисперсный концентрат. В результате образуется аэрозольное облако: молекулы сероводорода, меркаптана, аминов выступают в реакцию с молекулами нейтрализаторов, обычно содержащих кислород, кетон и альдегиды. В результате образуются молекулы с большим весом, которые просто оседают. Подобную технологию с декабря прошлого года применяют, например, на полигоне «Кучино».

Местные жители считают, что это не привело к значительному улучшению экологической обстановки, что показали, в том числе, минувшие выходные дни.

Стоит отметить, что в июне экс-глава Серпуховского района Александр Шестун, которые выступал против «мусорной политики» подмосковных властей и за закрытие свалки «Лесная», был арестован по делу о мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности. Перед задержанием чиновник записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором утверждал, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям.

Он, в частности, сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру».

В качестве доказательства такого давления Шестун привел диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». После этого на Старой площади начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводились в обращении Шестуна слова Ткачева.

Позже в комментарии РИА «Новый День» тогда еще глава Серпуховского района отмечал, что после того как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе, уничтожения муниципалитета и не пошел на «сделку», а вместо этого опубликовал видеообращение на него обрушились проверки. «Весь район уже с землей сравняли. Обыски, бесконечные задержания», – сказал Шестун.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.11.18

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