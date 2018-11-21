«Возможно, мы что-то делаем не так?» В Госдуме определили роковые ошибки ЦБ и правительства РФ

Банк России не должен идти на поводу правительства, повышая ключевую ставку, а предпринимать реальные действия для развития отечественной экономики. С таким призывом, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг на пленарном заседании нижней палаты парламента во время обсуждения доклада руководителя Центробанка Эльвиры Набиуллиной о денежно-кредитной политике на ближайшие годы.

«НДС ни в коем случае нельзя было повышать, – заявил депутат. – Теперь Центробанк вынужден повышать процентную ставку. Не идите на поводу у правительства, Эльвира Сахипзадовна! Это повысит стоимость ресурсов для реального сектора экономики. Правительство ошиблось, повысив НДС, это решение ударило по экономическому росту – а вы еще больше его добиваете».

Депутат подчеркнул, что для реального роста экономики нужно предпринимать совсем другие меры – в частности, определить локомотивы экономического роста, и дать им необходимые инструменты для развития, увеличив бюджетное финансирование соответствующих секторов.

Гартунг отметил, что рост экономики связан, в том числе, с ростом благосостояния граждан. «Мы наблюдаем этот рост? Нет, не наблюдаем, – сообщил он. – А почему, если мы все правильно делаем? Возможно, мы что-то делаем не так?»

Депутат поинтересовался, зачем бюджетный профицит, который фактически изъят из карманов россиян, был направлен в доллары США, «развивая экономику США». «Она (американская экономика) и без нас хорошо развивается, – заверил он. – Может быть, мы изменим эту политику и будем в свою экономику направлять?»

«Эсер» отметил, что действия мировых спекулянтов демонстрируют результаты работы правительств мировых государств. «Когда спекулянты вкладывают деньги в американские бумаги, они вкладывают в «голубые фишки», – напомнил он. – В России мировые спекулянты зарабатывают на операциях на ослаблении рубля. Получается, что Центробанк так отреагировал на неправильную экономическую политику правительства, которое ровным счетом ничего не делает для экономического роста, чтобы сгладить такие негативные решения, как повышение НДС, повышение пенсионного возраста, дополнительные налоги, отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам, взносы на капремонт, налоги с кадастровой стоимости имущества и тд».

«Все последние годы правительство, при наличии колоссальных дополнительных доходов изымало у граждан доходы и не вкладывало в экономику. Теперь ЦБ вынужден поднимать процентную ставку. Но мы считаем, что ЦБ может по-другому работать», – подчеркнул Гартунг.

По оценке парламентария, сегодняшняя политика в долгосрочной перспективе не ведет к экономическому росту. «Если бы это было главным индикатором, а не уровень инфлчции, то и спекулянты иначе бы реагировали и другие меры бы принимались», – заключил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.11.18

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