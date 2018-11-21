В России всех производителей обяжут наносить маркировку на свои товары. «Расходов это не потребует» – заверили в «ЕР»

Госдума решила ввести единую систему маркировки товаров в России – пока речь идет о нескольких категориях, но к 2024 году это коснется всех видов продукции. Как заверяют авторы инициативы, государство сможет более эффективно контролировать оборот товаров, получать больше налогов, а покупателям новшество должно понравиться потому, что до них будет доходить качественный товар, а не контрафакт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект о внесении соответствующих изменений в федеральное законодательство сегодня был принят в первом чтении. Его соавтор «единоросс» Максим Щаблыкин сообщил коллегам, что налоговая служба еще в 2016 году запустила пилотный проект по маркировке меховых изделий, который уже показал свою эффективность, а в этом году заработала система маркировки табака и обуви.

«В следующем году еще 12 категорий к ним присоединятся, а к 2024 году планируется присоединить все группы товаров, – отметил он, напомнив, что оборот этилового спирта контролирует единая информационная система, началось расширение этой системы и в сфере продажи лекарств. «Но их функционал дублируется, это затрудняет процесс обработки данных», – рассказал он. В итоге «единороссы» предложили ввести единую маркировку товаров в РФ.

«Вопреки мнению скептиков, товаропроизводители поддерживают законопроект, – с вызовом заявил Щаблыкин. – Так как они получают гарантированную защиту от фальсификаций и объективную информацию об объемах продаж товаров, чтобы исключить перепроизводство».

Депутат также заверил, что производители не понесут расходов на обеспечение маркировки своих товаров, «так как все необходимое оборудование у них уже есть».

Депутат Наталья Боева поинтересовалась, сколько времени потребуется на внедрение системы маркировки. Щаблыкин отметил, что затруднений не должно возникнуть – законопроект нужен, только чтобы «это все законодательно урегулировать».

Отвечая на вопрос о том, стоит ли внедрять маркировку во всех отраслях, или можно сделать исключения, «единоросс» рассказал о проблемах трубной промышленности. «Она не страдает от подделок. Но, по оценкам Фонда развития трубной промышленности, 75% ремонтируемых нефтегазопроводных труб нелегально используются повторно. И потери трубного бизнеса составляют 30-40 млрд рублей», – сообщил он, подчеркнув, что список первоочередных товаров будет определять правительство, и в него, скорее всего, попадут те, что чаще всего подделываются.

«Эсер» Валерий Гартунг поинтересовался, посчитали ли авторы затраты бизнеса на реализацию этой идеи. «Это оценка регулирующего воздействия – процедура, установленная в законе», – напомнил он.

«Мы говорим о государственно-частном партнерстве, – заявил в ответ Щаблыкин. – Если эта отрасль острая, как, например, лекарственные препараты, то это именно обязанность производителей. А если эта отрасль – производители автошин, то их союз просчитает необходимость введения подробной маркировки, и согласует эти вопросы с правительством».

В итоге депутаты приняли законопроект в первом чтении с учетом нескольких внесенных правительством РФ поправок.

Изменения в федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» предложили внести 16 депутатов-«единороссов». Документ поступил в Госдуму 29 октября, и уже 9 ноября профильный комитет по экономической политике рассмотрел его и рекомендовал депутатам принять в первом чтении.

Согласно законопроекту, в стране должна быть внедрена единая национальная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров. Оператор этой системы должен быть определен правительством РФ.

В число первоочередных сфер для маркирования продукции авторы документа включили табачную, ювелирную, пищевую, легкую, фармацевтическую, медицинскую, автомобильную, авиационную, топливную, химическую, электронную, кабельно-проводниковую промышленность, а также машиностроение и производителей строительных материалов и детских товаров.

В финансово-экономическом обосновании документа сказано, что бюджет на внедрение маркировки товаров не потратит ни копейки. Все затраты лягут на частного партнера. «Создание, развитие, ввод в эксплуатацию, эксплуатация информационной системы мониторинга за оборотом товаров, маркированных средствами идентификации, предполагается в рамках государственно-частного партнерства за счет частного партнера», – говорится в законопроекте.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.11.18

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