В Госдуме хотят проверить работу губернаторов-отставников за 10 лет. «Счетные палаты в регионах ничего не делают!»

Проверять работу региональных властей за последние 10 лет в случае отставки губернатора предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая на пленарном заседании Госдумы при обсуждении вопроса о назначении аудиторов Счетной палаты, политик раскритиковал работу сотрудников ревизионных органов в России и предложил проводить «перекрестные» проверки в регионах.

«Счетные палаты в регионах практически ничего не делают. Работают вкупе с губернатором, со следственными органами, ничего там не проверяют!» – обрушился с критикой лидер думской фракции.

«Мы топчемся на месте. Деньги есть, люди есть – результата нет. Все развиваются лучше нас – Китай, Индия, Казахстан, Азербайджан, Америка. Почему? Там умнее люди, ресурсов больше? Нет, дело в организации государства и труда. Вот Счетная палата: с приписками не может побороться. Неужели трудно нам научить всех ревизоров, аудиторов?» – возмутился Жириновский, отметив, что квалификация аудиторов оставляет желать лучшего.

«У нас все стоит. Поручаем определить смету ремонта – полгода. Да вы что? Города строятся за полгода! Три дня на смету! Но все эти полгода за смету получают зарплату!» – заявил лидер ЛДПР, объяснив, что Счетная палата должна определять не только прямую потерю денег, но и «где они вообще неправильно направлены». В качестве примера Жириновский привел стандартную систему теплоснабжения в России, когда одна крупная магистраль питает полгорода, и в случае аварии тысячи человек зимой остаются без отопления и замерзают в своих квартирах.

«Больше всего денег мы даем на ремонт тепловых сетей. Они прогнили, по всей стране. Но кардинальное-то решение – не строить больше огромных котельных, которые полгорода дают тепло! Бойлерная должна быть в каждом доме. А у нас миллионы километров труб утепляют землю и воздух там, где проходит теплотрасса! Что вы делаете? Тот советский инженер, который это придумал, давно уже умер! А у нас по этой схеме все идет. Деньги уходят, а в домах холодно. Это Счетная палата должна сказать – а куда вы деньги тратите, это же впустую!» – заявил Жириновский.

Лидер ЛДПР также раскритиковал и сложившуюся схему работы Госдумы с правительством и президентом РФ. «Я не понимаю, почему нам президент вносит предложение, почему у Думы такие усеченные полномочия. Мы что, сами не можем выбрать аудитора и утвердить его? Демократия – это власть народа. А у нас власть чиновников! Мы ничего сами не можем – аудиторов нам присылают, все нам присылают. Такого даже при советской власти не было», – подчеркнул он.

Жириновский призвал также Счетную палату проверить работу в регионах экс-губернаторов Хабаровского края Вячеслава Шпорта и Владимирской области Светланы Орловой. «Если граждане ненавидят Шпорта и Орлову – так проверьте, за что они ненавидят! А теперь эта же Орлова приедет от Счетной палаты проверять. То есть она сама не справилась – но она будет теперь проверять других. Проштрафился министр – его назначают послом. Нельзя так делать!» – с возмущением заявил главный российский либерал-демократ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал вид, что не понял призыв Жириновского о проверке работы в регионах «проштрафившихся» губернаторов. «Давайте проверим Орловскую область и Хабаровский край через год, – предложил он. – Зачем сейчас-то их проверять, прошло всего 2 месяца [c момента назначения губернаторов]». После разъяснений от Жириновского спикер укоризненно произнес: «Зачем бросать камни в ушедшего? Сильные люди никогда себе этого не позволяют».

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин одобрил назначение аудитором Счетной палаты РФ экс-губернатора Владимирской области Светланы Орловой.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.11.18

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