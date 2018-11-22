Звонок Карена Шахназарова спикеру Госдумы спас десять тысяч предприятий

Сегодня в нижней палате российского парламента прошло бурное обсуждение законопроекта о запрете унитарных предприятий. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты крайне негативно оценили идею Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая настаивала на ликвидации таких предприятий, спрос на услуги и продукцию которых гарантирован, но их деятельность непрозрачна и мешает развитию конкуренции.

Соответствующий законопроект в первом чтении представил депутатам заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский. Он сообщил, что на 1 января 2018 года в России числилось 18 426 унитарных предприятий – по сравнению с 2013 годом рост составил более 40%. «Большая доля унитарных предприятий работает на конкурентных рынках – это операции с недвижимостью, то есть сдача ее в аренду, торговля, сельское хозяйство, деятельность гостиниц, предприятий общественного питания», – отметил Пузыревский.

В то же время представитель ФАС подчеркнул, что именно унитарные предприятия оказывают наиболее негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках и способствуют их монополизации. Проблемой он назвал отсутствие полной информации об имуществе таких предприятий, особенно на муниципальном уровне.

Кроме того, отметил федеральный чиновник, производительность труда у работников унитарных предприятий в 4,5 раза ниже, чем в других компаниях. Поэтому в ФАС решили просто запретить создавать унитарные предприятия и работать им на конкурентных рынках с 1 января 2019 года.

Между тем, могут быть и исключения – если деятельность унитарных предприятий прямо предусмотрена федеральным законодательством – в сферах обороны и безопасности, а также естественных монополий. Уже действующие – могут воспользоваться переходным периодом до 2021 года и либо попасть в сферы-исключения, либо провести реорганизацию, либо закрыться.

Думский комитет по экономической политике порыв ФАС раскритиковал. «Законопроект не учитывает негативные последствия ликвидации унитарных предприятий с социально значимых рынков, на которых отсутствуют частные хозяйствующие субъекты», – подчеркнул представитель комитета Александр Козловский. Он уточнил, что из регионов продолжают поступать отзывы на законопроект, и часть из них носит негативный характер – поэтому стоило бы провести общественные слушания.

Со своей стороны депутат Наталья Боева поинтересовалась, сколько людей работает на предприятиях, которые ФАС намерена ликвидировать, и куда эти люди уйдут работать. «Нужно будет определить судьбу около 10 тысяч предприятий», – сказал на это Пузыревский и снова принялся объяснять, как унитарные предприятия с непрозрачной деятельностью мешают конкуренции. «Это не ликвидация, – заверил он. – Если предприятие эффективно, оно должно перейти в акционерную форму собственности».

Количества россиян, которые рискуют пополнить армию безработных из-за идеи ФАС, федеральный чиновник так и не назвал.

«Проводилась ли оценка регулирующего воздействия, в частности, в части обеспечения лекарственными препаратами сельских жителей и населенных пунктов с малой численностью населения?» – поинтересовался депутат Айрат Фаррахов. Чиновник ответил, что позднее можно будет внести в законопроект и другие сферы, в которых разрешается сохранить унитарные предприятия. «Вопрос должен решаться исходя из того, какие эффекты это принесет для бюджетной системы», – заявил он.

Депутат Николай Арефьев, в свою очередь, напомнил о 8-й статье Конституции РФ, которая провозглашает защиту всех форм собственности. «Какое вы имели право покуситься на государственную и муниципальную собственность и запретить ее вообще? – возмутился он. – И вы проводили антикоррупционную экспертизу этого закона? Потому что обычно, когда с рынка убирают одного из конкурентов, то платят деньги».

В ответ Пузыревский вновь заявил, что именно унитарные предприятия не позволяют развиваться конкуренции, поэтому их и следует ликвидировать. «Законопроект прошел антикоррупционную экспертизу», – заверил он.

Тут не выдержал уже спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он задался вопросом, в курсе ли сами представители унитарных предприятий, что их ждет. «Позавчера позвонил Карен Шахназаров, все мы его хорошо знаем, это «Мосфильм». И говорит: какая судьба нас ждет? Какая судьба ждет огромный коллектив? Нас что, акционировать будут? Вот представьте себе, это один из крупнейших ГУПов. И если его руководитель не знает, какая судьба ждет его коллектив, то унитарные предприятия в регионах тем более не знают. Поэтому давайте этому уделять другое внимание», – подчеркнул он.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный со своей стороны отметил, что ФАС «очень хитро реализует общественное обсуждение». «Продавить закон в первом чтении, не представляя, что будет в итоге, а потом уже начать общественное обсуждение», – раскрыл он логику авторов законопроекта, и предложил не уничтожать все МУПы и ГУПы, а внести поправки в законы, не позволяющие этим предприятиям вести непрозрачную деятельность и доминировать на рынках.

После этого депутат Владимир Кашин предложил вообще снять с рассмотрения спорный законопроект, а его коллега Татьяна Соломатина подтвердила, что законопроект вызвал напряженность в регионах. «Прежде, чем голосовать «за», нужно обсудить его с территориями и муниципалитетами», – подчеркнула она.

«Коллеги от всех фракций высказывают критичное мнение по этому законопроекту», – подытожил Володин, отметив, что в профильный комитет от ФАС не поступили необходимые документы по законопроекту, и никакого обсуждения во фракциях он не проходил.

КПРФ предложила перенести рассмотрение документа на 2019 год. ЛДПР поддержала коллег, предложив обсудить вопрос на открытых слушаниях.

В поддержку идеи ФАС осторожно высказался только «эсер» Валерий Гартунг. Он заявил, что документ можно было бы принять в первом чтении и доработать ко второму – однако согласился с коллегами, что обсуждение спорного проекта стоит перенести.

Это решение поддержало большинство депутатов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.11.18

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