В России хотят вернуть штраф для водителей, сбежавших с места ДТП

В России могут вернуть штраф для водителей, оставивших место ДТП. Сейчас за это лишают прав или отправляют под административный арест. Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект о возвращении штрафа в Госдуму внесли депутаты от ЛДПР.

Соавторы документа предложили вернуть в КоАП наказание в виде штрафа за оставление места ДТП. Сумма его, по мнению депутатов, должна составить пять тысяч рублей. Пока в ч. 2 статьи 12.27 за такое правонарушение предусмотрено лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, или до 15 суток административного ареста.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что административный арест в России назначается в исключительных случаях, поэтому у суда фактически не остается выбора, и водителей поголовно лишают прав. Между тем, иногда оставление места ДТП не несет общественного вреда.

«Речь идет, например, о ДТП с единственным участником, в результате которого не причинен никакой ущерб, либо о тех случаях, когда участник ДТП отлучился на время и затем вернулся на место ДТП, – говорится в пояснительной записке. – Весьма распространенной является ситуация, когда участники ДТП оформляют документы с участием аварийного комиссара, а после того, как виновный водитель уезжает, другой участник ДТП вызывает ГИБДД и указывает, что виновный с места аварии скрылся».

Инициаторы поправок в КоАП отмечают, что в процессе возбуждения и рассмотрения в судах подобных дел совершается немало ошибок. «Отсутствие альтернативного, более мягкого вида наказания, создает реальную возможность для нарушения прав граждан, поскольку не позволяет учесть степень общественного вреда, смягчающие обстоятельства и иные фактические обстоятельства дела», – считают авторы документа.

Соавторами документа выступили депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Владимир Сысоев и Андрей Свинцов. Штраф в качестве наказания за оставление места ДТП существовал в России до 2007 года, когда из-за роста количества ДТП и пострадавших в них было принято решение ужесточить законодательство. Так, в 2007 год в РФ произошло 233 809 ДТП, в которых погибло 33 308 человек, а 292 206 человек получили ранения. Но за 10 лет ситуация изменилась: в 2017 году произошло 169 тысяч ДТП, и это на 2,5% ниже, чем годом ранее. Соавторы документа отметили, что в РФ «наблюдается общий тренд на гуманизацию законодательства, в том числе административного», и предложили смягчить наказание для оставивших место ДТП водителей, поскольку «чрезмерно суровое наказание не обеспечивает его целей, а также прямо противоречит принципам гуманизма и справедливости, присущим законодательству правового демократического государства».

Москва, Татьяна Дорофеева

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