«Пахнет войной»: в Госдуме призвали закончить «бодягу» с Японией и признать народные республики Донбасса

В мире «пахнет серьезной войной». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя проект обращения Государственной думы РФ к парламентам стран мира в связи с украинской провокацией в Керченском проливе. По его оценке, России нужно жестче отстаивать свои интересы – нужно признать народные республики Донбасса и прекратить «бодягу» с Японией по Курильским островам.

Зюганов считает, что «конфликт на Украине вступил в горячую фазу». «Провокация (в Азовском море) была направлена на срыв встречи с Трампом – она сорвана, разжечь русофобию, ввести военное положение на границе с РФ и попытаться отодвинуть, если не сорвать выборы», – заявил лидер КПРФ.

По его мнению, спровоцировать конфликт Украины и России – это вековая мечта англо-саксов. «Пахнет серьезной войной», – заявил он и подчеркнул, что недруги страны «теперь добрались до православной веры, чтобы русские резали русских на Украине, чего вообще отродясь не было».

Справиться с угрозой сможет сильное государство, считает Зюганов. «Если мы выполним послание президента – выйдем на рост в 3,5% к мировому, преодолеем бедность и прорвемся в новых технологиях. Но пока наше правительство неспособно выполнять такие установки, – констатировал он. – Надо иметь мощную технику – и политическую волю. В украинской трагедии я не вижу политической воли со стороны РФ».

Зюганов также подчеркнул, что российские власти должны «прямо заявить, что для нас совершенно неприемлемо продвижение НАТО на восток, и любые попытки сделать это мы рассматриваем как агрессию против России». «Вся Европа должна знать, что мы этого не допустим. В противном случае наша безопасность будет равна нулю», – заявил он.

«Что касается Порошенко и его бандеровской клики, то давно их надо назвать преступниками и террористами, они являются ими, – сообщил Зюганов. – И пора его (Порошенко) так назвать на всех уровнях».

Лидер КПРФ возложил ответственность за морской инцидент в Керченском проливе на президента Украины, и заявил, что Россия должна «немедленно признать ЛНР и ДНР, они давно за русский мир и платят своей кровью, а мы все прячемся».

Абсолютно неприемлемой назвал лидер КПРФ и позицию по Курильским островам. «Надо закончить отмалчиваться. Вопрос был решен в 1945 году – полная капитуляция, и немцы нам никаких претензий не выдвигают. Почему тут идти на попятную? Закончите эту «бодягу» с Японией. Мы теряем два открытых пролива, Охотское море, теряем свое лицо перед всем миром. В этом мире уважают сильных и успешных», – подытожил Зюганов.

Как уже сообщал «Новый День», ранее Совет Госдумы рассмотрел проект обращения к парламентам стран мира и межпарламентским организациям по поводу обострения международной обстановки «в результате непрекращающихся провокационных действий украинских властей». Сегодня документ рассматривают депутаты в нижней палате парламента.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.12.18

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