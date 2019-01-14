«Цените, что есть». Медведев резко ответил на претензии Лукашенко

Сегодня глава российского правительства Дмитрий Медведев резких тонах прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее заявлял, что Россия в результате своей политики теряет последнего союзника на западном направлении. Премьер-министр РФ на совещание со своими заместителями сказал, что Минску нужно ценить то, что есть.

«Налоговый манёвр влияет на некоторых наших соседей. Хотя это наше суверенное решение в налоговой сфере, где мы сами принимаем такого рода решения, как и наши партнёры. Мы их озабоченность понимаем и переговоры на эту тему продолжаем. И я такие переговоры вёл, и коллеги, присутствующие здесь», – сказал Медведев, слова которого цитирует пресс-служба кабмина.

При этом премьер подчеркнул, что, «во-первых, мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых близких». «Хотя в ряде случаев мы в последние годы по просьбе этих государств шли на то, чтобы предоставить им различную безвозвратную поддержку. И действительно её предоставляли, по гуманитарным даже причинам. Эта поддержка измерялась миллиардами», – напомнил Медведев.

«И второе. Если говорить о таких государствах (прежде всего речь идёт о Белоруссии), мы сохраняем, хочу напомнить, очень большой объём кредитной поддержки наших партнёров. Этот объём превышает 6,5 млрд долларов. Не считая связанный кредит на строительство атомной станции. Причём мы не требуем возврата этих кредитов. Мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнёров в условиях, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран», – сказал премьер.

«То есть, по сути, мы помогаем, вынимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях», – заключил Медведев.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе Лукашенко пригрозил, что Москва может потерять «единственного союзника» на Западе, если сторонам не удастся разрешить разногласия из-за налогового маневра в РФ. «Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», – сказал он.

Как уточнил белорусский лидер, потери от налогового маневра для его республики в этом году составят около $400 млн. Однако, подчеркнул Лукашенко, Минск на «это пойти не может», потому что «с 2015 года, когда был введен этот налоговый маневр, мы уже потеряли $3,6 млрд». Лукашенко добавил, что «до окончания налогового маневра, к 2025 году, мы потеряем $10,6 млрд». Белорусская сторона, по его словам, не может нести эти потери.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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