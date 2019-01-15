«Огромное количество проблем». В Госдуме определили болевые точки системы образования

Госдума назвала основные проблемы отечественной системы образования по следам ноябрьского доклада министра просвещения РФ Ольги Васильевой. Как отметил председатель думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, в России «первоклассное дошкольное образование», которое «есть мало где в мире». Российские школьники занимают первые места в международных конкурсах по физике, химии, математике – «нам есть чему радоваться», однако «есть огромное количество проблем».

В частности, как сказал Никонов, одна из болевых точек – строительство новых детских садов. Депутат обратил внимание, что «героическими усилиями мы начали строить большое количество детсадов, решили проблему мест для детей от 3 до 7 лет», однако это было сделано во многом за счет уплотнения и неполной реализации образовательных программ. «Дополнительная программа строительства детских садов должна быть интенсифицирована», – считает он.

Кроме того, в представленном виде не может быть реализована программа «Современная школа», которая призвана ввести в действие майский указ президента РФ. «Прежде всего – не решается проблема второй смены, – заявил Никонов. – В самой федеральной программе обозначена только дата для решения проблемы третьей смены – это 2024 год. Третья смена! Мы помним, что президент говорил о ликвидации второй смены к 2025 году». Даже увеличение расходов не поможет реализовать программу, предложенную президентом РФ, прогнозировал он.

При этом Никонов добавил, что не решается и проблема сельских школ, где не удастся реализовать в полной мере образовательные стандарты, поскольку не получится в течение ближайших лет выйти на полную интернетизацию школ с необходимой скоростью Интернета.

Остро стоит и проблема кадров. «Необходимо совершенствование системы педагогического образования, создание новой системы подготовки учителей, чтобы они готовили кадры для экономики будущего», – пояснил депутат.

Существует вопрос и к стандартам обучения родным языкам на территории России. «Минпросвещения недостаточно делает для создания стандартов обучения родным языкам, создания учебников, подготовки педагогических кадров», – считает Никонов.

При этом депутат подчеркнул, что вчера Совет Европы выпустил 58 страничное заключение о правах изучающих родные языки в России. «Мы сами знаем свои проблемы, но то, что написал Совет Европы, никакого отношения к реальности не имеет!» – с возмущением заявил парламентарий. Он отметил, что эти же эксперты не обращают внимания на нарушения прав при изучении родных языков в Прибалтике и на Украине «Это еще один аргумент для того, чтобы нам, Вячеслав Викторович, начинать из этого Совета Европы выходить, – обратился депутат к спикеру думы Вячеславу Володину. – Там Россию ругают, и все. Нам там делать нечего».

Никонов подчеркнул также, что в России есть закон о стратегическом планировании, однако «у нас до сих пор нет стратегии развития образования». Он напомнил о парламентских слушаниях, которые запланированы на весеннюю сессию – там должны быть рассмотрены все эти вопросы.

«Мы должны быть умнее всех. И мы должны это обеспечить», – заключил он.

Постановление об информации министра образования Ольги Васильевой в итоге Госдумой было принято.

Васильева с докладом выступила в нижней палате парламента в ноябре прошлого года. Положение дел в системе образования РФ тогда подверглось резкой критике депутатов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.01.19

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