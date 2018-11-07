Министр просвещения РФ ответила на претензии депутатов: хочет внедрить в школах «ККК»

Министр просвещения РФ Ольга Васильева призналась в симпатии к китайскому подходу к вопросам образования, и заявила, что школа должна «воспитывать прежде всего граждан будущей страны». Как передает корреспондент РИА «Новый День», так чиновница ответила на критику, с которой депутаты в ходе «правительственного часа» в Госдуме обрушились на работу всей системы образования в России.

Парламентарии высказывали претензии по самым разным поводам. В частности, либерал-демократ Борис Чернышов напомнил министру, что подавляющее большинство россиян негативно относится к Единому госэкзамену (ЕГЭ), и отметил, что эту форму испытаний нужно отменять – или сделать так, чтобы дети не испытывали такой серьезный стресс. Депутат заявил, что необходимо вводить «учительский контроль за соцсетями», поскольку многие молодые люди размещают там «свое видение по поводу той или иной ситуации, они призывают помочь им в своем формате, но это остается незамеченным». Кроме того, народный избранник отметил, что в современных школах не хватает мужчин-педагогов, и предложил принимать молодых людей в соответствующие учебные заведения без экзаменов.

При этом депутат Госдумы отдельно остановился на опасных для школьников факторах. «Учебники печатают на плотной мелованной бумаге, – напомнил он, отметив, что делается это заинтересованными сторонами для увеличения цены учебников. – Мы из девочки в первом классе можем сделать чемпиона по тяжелой атлетике».

Кроме того, из-за ужасного состояния школ дети подвергают опасности не только здоровье, но и жизнь. «Многие школы нуждаются в капремонте. 17 октября, Саратовская область. Обрушился пол в школе. 11 сентября, Иркутская область – частично обрушился переход в школе», – перечислил Чернышов.

Парламентарий также подчеркнул, что проблема со школьной формой встает все острее. «Школьная корзина сегодня для многих уже непосильна», – пояснил он, отметив, что качественную форму за небольшие деньги купить практически невозможно.

Раскритиковала положение дел в сфере образования и депутат-«единоросс» Алена Аршинова. «Мы послушали отчет – и будто проблем вовсе не существует», – отметила она, призвав министра говорить не только о достижениях, но и о проблемах.

«Учителя привыкли к проблемам, и их главная черта сегодня – не творчество, а смирение, – констатировала «единоросс». – Наша сфера образования должна быть другой». Депутат напомнила про отсутствующие во многих школах автобусы, заявив, что это не просто комфорт для школьников – речь идет о доступности образования в принципе. «Министерство должно выяснить реальные потребности регионов – раз уж не получается сохранить сельские малокомплектные школы», – подчеркнула Аршинова.

Она также отметила, что учителя завалены отчетностью и работают на две ставки, чтобы получать нормальную зарплату. При этом администрации школ регулярно получают штрафы «за заведомо понятные проблемы», связанные часто с переполненностью учебных заведений. «Штрафы перевалили за 200 млн рублей, а эти деньги должны быть направлены на зарплаты педагогам, на детей, которые там учатся», – подчеркнула депутат.

Аршинова также призвала Минпросвещения системно решить вопрос со школьным питанием – например, выступить с инициативой создания единой школьной системы.

Министр, выслушав претензии, поблагодарила депутатов за конструктивные выступления и заявила, что их позиции совпадают с мнением министерства.

Васильева сообщила, что ей нравится китайская система подхода к задачам образования. «Задачи должны отвечать, как это сейчас говорят в Китае, трем «К». Я объясню, что это такое. Это очень созвучно с тем, о чем мы говорим: Кого мы учим, для Кого мы учим, и Как мы учим. Эти три «К» определяют три задачи системного подхода, потому что все эти задачи, о которых говорили уважаемые представители фракций, они так или иначе заложены внутри ответа на три вопроса – кого, для кого и как, – разъяснила она. – Потому что мы учим и воспитываем, прежде всего, граждан будущей страны, и то, что мы вкладываем сегодня – это наше будущее завтра».

Как ранее сообщал «Новый День», сегодня на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал министра просвещения РФ за отсутствие необходимой информации для отчета перед депутатами. Данные о количестве открытых вакансий в школах председатель нижней палаты парламента назвал «средними по больнице» и подчеркнул, что «самое печальное, что инвестиции, которые идут в систему образования, реализуются на 8%».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.11.18

В России ужесточается наказание за подделку документов. / «Ничего хорошего»: в Кремле не ждут нормализации отношений с США после выборов. / Бандит, шикующий на зоне, подставил колонию под проверку и лишился шансов на досрочное освобождение. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»