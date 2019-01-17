Думское «ЕдРо» защитило закон о выборах: «И мы придем к всероссийскому бунту, бессмысленному и беспощадному»

Попытка оппозиции в Госдуме поправить законодательство о выборах провалилась на самом старте. Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Единая Россия» резко раскритиковала законопроект, который отменяет норму о снятии с выборов всего партийного списка, если определенной части кандидатов из него отказано в регистрации.

Представляя этот документ, его соавтор либерал-демократ Алексей Диденко напомнил, полтора года назад в Думе бурно обсуждали выборы в подмосковном городе Руза, когда с выборов был снят весь список ЛДПР из-за исключения из него 10 человек. Весь список состоял из 15 кандидатов. Согласно действующему закону, при выбытии из списка на федеральных выборах 25% и на региональных 50% списка, он аннулируется полностью. В ЛДПР назвали этот барьер завышенным и предложили исключить из закона эту норму полностью. «Просьба к оппозиционным партиям, которые также часто сталкиваются с этой проблемой, поддержать», – заключил он.

Думский комитет по контролю и регламенту законопроект забраковал. Представитель комитета «единоросс» Виктор Карамышев аргументировал это тем, что реализация этой инициативы снизит ответственность партий при формировании предвыборных списков. Кроме того, проект закона не поддержали ни регионы, ни правительство, ни думское правовое управление. «Рекомендуем отклонить», – сообщил он.

Между тем либерал-демократ Игорь Лебедев обратил внимание, что главным в избирательном процессе должен остаться избиратель. «Лишь избиратель вправе дать кандидату от партии полномочия или не дать, только избиратель вправе решать, кто может в этом органе власти представлять его интересы, – возразил он. – А мы наделили избиркомы таким широким кругом полномочий, что подчас создается впечатление, что не избиратель решает судьбу партии и избирательного процесса, а комиссия. Может, пора сузить немного полномочия комиссии?»

Коммунист Николай Куринный поддержал инициативу, назвав действующую норму нелогичной. В ответ «единоросс» посоветовал обратить больше внимания на формирование списка и работу с избирателями. «Не кажется ли вам, что это напоминает вооруженные силы – если один из списка вышел, наказаны все?» – поинтересовался депутат Александр Шерин. «Некоторые политические партии отличаются достаточно жесткой дисциплиной, близкой к военной», – парировал «единоросс».

«Было бы удивительно, если бы «Единая Россия» поддержала (законопроект), – отметил либерал-демократ Сергей Иванов. – Вам эта удавка нужна, чтобы не пустить людей, которые вам невыгодны, в органы власти».

«То, что вы сейчас якобы ради борьбы с коррупцией заставляете снимать депутатов сельского уровня за то, что они забыли указать счет в банке, на котором осталось четыре копейки, – это вы так с коррупцией боретесь? – поинтересовался Иванов у «единороссов». – А представителя Совета Федерации, который в наглую заявляет, что у него часов не на 270 млн рублей, а еще больше, вы не все посчитали – вы его не трогаете, он у вас почетный человек. Он председатель комитета. Это борьба с коррупцией?»

Парламентарий предрек, что с такими условиями скоро люди вообще откажутся избираться в муниципальные депутаты, и в стране исчезнут «посредники между (исполнительной) властью и народом, которые как-то объясняют то, что творится и гасят народные протесты». «И мы придем к всероссийскому бунту, бессмысленному и беспощадному. Вы этого хотите добиться, сохраняя свою власть, сидя здесь и занимаясь тем, чем вам интересно, но никак не законодательством», – заявил Иванов.

Он пояснил, что стране фактически исполнительная власть использует все рычаги и формирует законодательную, а потом назначает судебную, хотя по закону все должно быть совсем не так.

«Сергей Владимирович, депутаты Государственной думы занимаются законодательством», – сообщил ему в ответ первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.

Александр Шерин, в свою очередь, посоветовал коллегам прислушаться к «мудрому политику, который никогда еще не ошибался», и напомнил слова Владимира Жириновского о том, что депутатам Госдумы стоит сделать выводы из протестов в Париже и Армении.

«Надо общаться с людьми на муниципальном уровне, чтобы они там могли спустить пар и их слушали», – пояснил он. Сейчас же «единороссы», по мнению депутата, хотят сохранить дубинку для разгона неугодных. «Если у вас такая мощная поддержка на местах, чего вам бояться?» – спросил он, и сравнил ситуацию со скандалом, связанным со снятием всей российской сборной с Олимпийских игр из-за пары спортсменов, уличенных в допинге. «Вы то же самое предлагаете делать», – подчеркнул он.

Шерин предложил ввести в законодательство другую норму – если президент РФ отправляет в отставку губернатора, мандатов лишаются и все депутаты муниципального уровня, которые поставили за него свои подписи на муниципальном фильтре. «Пусть все депутаты несут ответственность за этого губернатора», – пояснил он.

«На мой взгляд, тут не прозвучало ни одного юридически обоснованного аргумента, преобладали эмоциональные выступления, к тому же с политической окраской», – подытожил дискуссию «единоросс» Виктор Карамышев.

В итоге законопроект поддержали лишь 95 депутатов – инициатива либерал-демократов не прошла первое чтение.

Москва, Татьяна Дорофеева

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