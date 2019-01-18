Лукашенко отказался от российского рубля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко открестился от рубля в качестве единой валюты Союзного государства, но при этом снова заявил, что Минск ждет от Москвы партнерских отношений. На встрече накануне 100-летия белорусской дипломатической службы он также намекнул, что часть российской политической элиты стравливает два государства.

Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона не отказывается ни от одного тезиса по созданию Союзного государства, но сделал несколько оговорок. «Союз – пожалуйста. Объединение – пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо – на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход», – цитирует Лукашенко агентство «Белта».

Белорусский лидер также высказался за унификацию налоговой и таможенной политики. «Но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы – большие, вы – малые, давайте делайте так, как у нас», – подчеркнул Лукашенко.

При этом он заверил, что Минск не допустит плохого отношения к россиянам на своей земле. «И если кому-то хочется столкнуть нас – не получится. Мы знаем, как на это реагировать. К счастью, уже не только первый, второй, третий каналы транслируются на всю Россию. Но есть и Интернет. И мы свою точку зрения всегда доведем до русского человека. До россиянина вообще», – сказал он.

Лукашенко также снова намекнул, что обострение отношений между двумя державами возникло из-за российской политической элиты. «Просто должен сказать, что там появились… Не появились, а и бывшие руководители, которые давно работают, они заняли определенную позицию давления даже на собственного президента Путина. Думаю, это же не мальчик, в политике не новичок. И по встречам с ним вижу, что человек нацелен на то, чтобы мы ни в коем случае не разорвали отношения Беларуси и России», – сказал белорусский лидер.

«Мы всегда Россию определяли не просто как нашего главного партнера, а как самое близкое, братское государство, где живут просто наши люди. Так и будет», – заключил Лукашенко.

Как сообщал РИА «Новый День», в конце 2018 года Лукашенко резко высказался о якобы стремлении России присоединить Белоруссию под видом «глубокой интеграции». Данное заявление прозвучало на фоне разногласий двух стран по ряду вопросов – стоимости российского газа для Белоруссии, а также о налоговом маневре в российской нефтяной отрасли, который приведет к миллиардным потерям для белорусской экономики.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда заявил, что тема интеграции России и Белоруссии не предусматривает присоединения соседней страны к РФ.

Напомним, по итогам серии встреч лидеров двух стран в конце декабря было принято решение о создании российско-белорусской рабочей группы, которая займется обсуждением интеграционных процессов и споров между двумя странами.

15 января Лукашенко раскритиковал российскую систему высшего образования, и запретил белорусским вузам внедрять ее в свои учебные программы.

Москва, Мария Вяткина

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