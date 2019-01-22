Медведев решил реформировать правительство

Правительство РФ готовится к реорганизации структуры аппарата – секретариатов вице-премьеров и отраслевых департаментов. Как предполагается, реформа завершится в течение месяца, передает РБК со ссылкой на нескольких сотрудников кабинета министров и источники, знакомые с ситуацией.

«Мы исключаем дублирование функций и четко очерчиваем компетенцию вице-премьеров», – подчеркнули изданию в пресс-службе кабмина. Обсуждение целесообразности реорганизации структуры правительства идет с момента формирования нового кабмина, цель – сократить число дублирующих функций профильных департаментов и секретариатов вице-премьеров, которые в настоящее время занимаются в том числе подготовкой решений по развитию тех отраслей экономики, которые входят в компетенцию вице-премьеров. «Ориентируемся на весну», – уточнил федеральный чиновник.

Одна из концепций реформы предполагает, что реорганизация структуры правительства приведет к усилению секретариатов вице-премьеров и к расширению их штата, утверждают три источника РБК. В то же время, по сведениям издания, обсуждается возможность реорганизации подразделений аппарата правительства для расширения функционала секретариатов вице-премьеров за счет профильных департаментов. В этом случае департаменты правительства во многом становятся аналогом бэк-офисов для вице-премьеров.

В частности, обсуждалось, что аппарат правительства поделят между профильными вице-премьерами, чтобы они могли влиять в том числе на кадровую политику в департаментах. «И чтобы брали (вице-премьеры) на себя ответственность за принимаемые решения и не жаловались, что аппарат им мешает», – уточнил один из источников. Этот вариант серьезно усиливал вице-премьеров и ослаблял министерства: «Аппарат правительства перестал бы выполнять роль арбитра между вице-премьерами и министрами, став продолжением аппаратов вице», – поясняет собеседник РБК.

Такая схема реорганизации нравилась заместителям председателя правительства, однако эту модель еще осенью отклонил премьер Дмитрий Медведев. «Но нынешний вариант (реорганизации) по сути и смыслу такой же (как первый)», – уточняет собеседник, не раскрывая содержание модели. Альтернативная концепция реорганизации противоположна по содержанию, рассказали три источника РБК в правительстве. Ее логика заключалась в том, чтобы сократить штат секретариатов. В этом случае основная работа по подготовке решений правительства ложится на отраслевые департаменты. А секретариаты вице-премьеров будут ограничены техническими функциями.

Издание отмечает, что существует и комбинированный вариант, предполагающий сокращение секретариатов и переподчинение отраслевых департаментов вице-премьерам.

Ранее сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила, что в кабинете министров готовится детализация персональной ответственности вице-премьеров. Минэкономразвития разработало предложения по оценке работы семи действующих зампредов правительства по ключевым показателям эффективности (KPI). По данным издания, исключение могут составить три вице-премьера – Константин Чуйченко, Юрий Борисов и Юрий Трутнев. Оценивать эффективность предлагается на основе индикаторов для целевых показателей вверенных им нацпроектов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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