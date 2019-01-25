Лукашенко отправил белорусских чиновников проверять уши: «Не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь»

Белорусским чиновникам придется отправиться к врачам, чтобы обследовать уши. По крайней мере, с таким предложением выступил президент страны Александр Лукашенко после церемонии вручения дипломов докторам наук и профессорских аттестатов научным и научно-педагогическим работникам.

Глава белорусского государства пообщался с учеными после торжественной церемонии. В частности, как сообщается на официальном сайте президента Белоруссии, в числе участников было много представителей медицинской отрасли. О своей работе Лукашенко рассказала доктор медицинских наук, доцент, председатель комиссии Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак. Ученую степень она получила за создание системы оказания оториноларингологической помощи.

«Кто у нас светила в данной сфере? У нас есть человек, который может глянуть в ухо и сказать, что делать?» – спросил ее Лукашенко. Услышав несколько фамилий белорусских медиков, президент заверил, что сам слышит нормально, но беспокоится за жителей республики, которые не должны ехать за границу, чтобы получить качественную медпомощь.

«Хорошо. Приеду к тебе. Мои уши, одно и второе, посмотришь, – заявил Лукашенко, услышав, что свои светила в республике есть. – Тем более, что я ни разу не исследовался в этой части, а это очень полезно».

«А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь, доводишь какие-то задачи. Поэтому это очень важная сфера для нас начальников», – пошутил президент Белоруссии.

В ходе встречи Лукашенко рекомендовал правительству республики и руководству Национальной академии наук активнее внедрять разработки белорусских ученых. «Вы не полагайте, вы требуйте, чтобы это было освоено и внедрено. У вас на это есть все права», – посоветовал он председателю президиума НАН Владимиру Гусакову.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.01.19

Компенсации за ЧС переложат на плечи россиян: в квитанции ЖКХ включат пункт о страховании жилья. / Генпрокуратура разберется в причинах отмены концертов рэперов в регионах. / Россияне задолжали миллиарды: стали больше тратить и меньше копить. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»