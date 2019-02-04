Лекарства для льготников: Минздрав РФ снова провоцирует дефицит

В России после введения новых правил Минздрава РФ под угрозой могут оказаться закупки лекарств для льготников и медучреждений. Поставщики не заявляются на торги, поскольку им невыгодна даже максимально возможная цена, установленная на аукционах. Серьезнее всего дела обстоят в Республике Марий Эл, Курганской области, Красноярском крае, Челябинской области и в Приморье.

Мониторинг торгов по закупке лекарств в регионах провел Общероссийский народный фронт (ОНФ). Эксперты организации изучили, как проходили торги до вступления в силу новых правил Минздрава к установлению максимальной цены, и после этого. Оказалось, что несостоявшихся аукционов стало больше.

Новые правила Минздрав утвердил в конце 2017 года – тогда были прописаны дополнительные условия установления максимально возможной цены аукционов, в которых поставщики играют на понижение. Из-за слишком низкой цены количество несостоявшихся аукционов в целом по России в 2018 году выросло на 3%. В лидерах по этому критерию – Белгородская и Рязанская области, Хакасия, Хабаровский и Красноярский края.

Самый серьезный относительный рост несостоявшихся торгов зафиксирован в Марий Эл (215%), Курганской области (157%), Красноярском крае (117%), Челябинской области (115%), Приморском крае (86%). В Подмосковье не состоялось 503 закупки из 4,5 тысяч.

Член регионального штаба ОНФ в Московской области Юрий Фокин назвал эту ситуацию острейшим социальным вопросом, и сообщил, что была получена целая серия жалоб пациентов на отсутствие положенных лекарств. «Люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, онкологией, вынуждены прерывать терапию, без которой их жизнь находится под угрозой», – пояснил он.

Координатор проекта «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта со своей стороны заявил, что серьезные изменения в системе закупок введены без пилотного апробирования – в результате цена, действительно, становится минимальной, но поставщики отказываются участвовать в таких торгах.

ОНФ обратился в ФАС и Минздрав РФ с просьбой принять меры.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.02.19

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