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Вторник, 5 февраля 2019, 18:53 мск

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Московский метрополитен заверил: зональных тарифов не будет

В московском метро не планируется вводить зональные тарифы на проезд. С таким заявлением, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступила администрация столичной подземки.

«Метрополитен по поручению Департамента транспорта создает единую билетную систему для всего общественного транспорта Москвы. В наземном городском транспорте и в электричках есть зональные тарифы. Поэтому новая единая система оплаты проезда предусматривает технические возможности записи и считывания зональных билетов», – подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что московский метрополитен готовит новую систему оплаты, цена которой будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир. По данным РБК, поэтапное внедрение этого нововведения, которое наверняка приведет к подорожанию проезда, начнется с 2020 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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