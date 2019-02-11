В России готовится масштабная программа паллиативной помощи

Российским регионам в ближайшее время предстоит плотно заняться выявлением паллиативных пациентов, которым в последние месяцы и дни жизни нужна медицинская, психологическая или социальная помощь. Планируется, что закон о паллиативной помощи должен заработать сразу после его подписания президентом РФ. Минздрав и Минсоцразвития сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме подтвердили, что необходимые подзаконные акты уже разработаны и в ближайшее время будут полностью готовы.

«Наша задача – помочь регионам выявлять (паллиативных больных), в том числе в домах инвалидов и соцучреждениях», – сообщила глава минздрава Вероника Скворцова. Сейчас, по ее словам, в России выявлено чуть больше 340 тысяч таких пациентов, это примерно 0,5% от численности населения, но, согласно оценкам, в реальности их в два раза больше – порядка 730 тысяч. В развивающихся государствах эти цифра больше, подчеркнула министр: «Мы относимся к благополучным странам».

Предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о создании реестров паллиативных больных на региональном и федеральном уровне глава Минздрава РФ восприняла без энтузиазма. «Эта база отличается текучестью»,– пояснила она, отметив, что достаточно большое количество попадает в эту базу за несколько дней до смерти. Тем не менее, министр пообещала рассмотреть это предложение.

Министр труда РФ Максим Топилин, в свою очередь, отметил, что с 2022 года в рамках нацпроекта «Демография» планируется финансирование некоммерческих организаций, которые возьмут на себя заботу о паллиативных больных, – по 2 млрд рублей ежегодно. «Если в регионах этот процесс пойдет, мы сможем скорректировать эту цифру»,– сообщил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.02.19

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