Путин и Лукашенко условились о новом раунде переговоров

Очередные переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко намечены на 13 февраля в Сочи. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Кремля.

Как предполагается, в ходе переговоров лидеры государств обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Вместе с тем, в пресс-службе российского президента уточнили, что «с учётом конструктивного развития российско-белорусского взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере» на 15 февраля намечена встреча высших руководителей России и Белоруссии с министрами двух стран, курирующими образование, культуру и спорт. «Будут обсуждены конкретные предложения по дальнейшему углублению сотрудничества в этих важных областях», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», в последнее время Минск неоднократно высказывал недовольство политикой Москвы по отношению к Белоруссии. В январе Лукашенко при даже пригрозил, что Россия может потерять «единственного союзника» на Западе, если сторонам не удастся разрешить разногласия из-за налогового маневра в РФ. «Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», – сказал он.

В конце прошлого года Лукашенко высказался о якобы стремлении России присоединить Белоруссию под видом «глубокой интеграции». Данное заявление прозвучало на фоне разногласий двух стран по ряду вопросов.

По итогам серии встреч лидеров двух стран в конце декабря было принято решение о создании российско-белорусской рабочей группы, которая займется обсуждением интеграционных процессов и споров между двумя странами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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