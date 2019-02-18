«Гроссмейстеры по распилу бюджета»: Путин капитулировал перед лоббистами «мусорной реформы»

Лоббисты строительства четырех мусоросжигательных заводов в рамках проекта «Чистая страна» – это «гроссмейстеры по распилу бюджета». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил заместитель председателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Госдумы VI созыва, учредитель экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин, выступая на Московском экологическом форуме. Он подчеркнул, что построить мусоросжигательный завод на самом деле гораздо сложнее и дороже, чем организовать переработку и сортировку мусора.

По словам эксперта, сейчас тема экологии и сфера обращения с отходами тонет в «зеленой мифологии», и одним из заблуждений является утверждение, что переработка мусора – сложнее, чем его сжигание.

«Говорят, они не хотят строить «сложную» мусоропереработку, а хотят строить мусоросжигательный завод. Так вот, с точки зрения технологии, мусоросжигание – это один из сложнейших технологических циклов. Сделать его не то чтобы безопасным, реализуемым, крайне дорого. А мусоросортировка и переработка – простой процесс. Вместо создания простых процессов по сортировке, выделения отходов на категории и стимулирования нас к раздельному сбору (мусора), они собираются строить крайне сложные заводы. Причина одна – они не хотят заниматься отходами, они хотят делить деньги», – считает Шингаркин.

По его оценке, именно эта мотивация стала основной для всех событий, которые произошли в сфере обращения с отходами в последние два года. «Делить деньги лучше с большого бюджета. Чем больше бюджет они запросят, тем больше они смогут на нем заработать», – сказал Шингаркин.

«Поэтому не строят переработку в «Малинках», поэтому – будете смеяться – проплатили закрытие «Кучино» – все это для того, чтобы обосновать строительство мусоросжигательных заводов. Как вы думаете, кто профинансировал кампанию, чтобы не строить мусоропереработку в «Малинках»? Те, кто строит мусоросжигательный завод рядом в Наро-Фоминске. Сейчас они воруют на закрытии полигонов, на как бы рекультивации, запуская незаконные факела, вбрасывая фильтраты на тело свалок», – подчеркнул Шингаркин.

Он также отметил, что главные бенефициары мусорного рынка пролоббировали и изменения в законодательстве. «Федеральный закон, который стал основой так называемой «мусорной реформы», был сбалансирован. В него внесли три существенных поправки. Одна заключается в том, что региональные операторы захватили площадки сбора отходов в многоквартирных домах. Вторая – в том, что они выделили мусоропереработку из общей деятельности региональных операторов в некий отдельный функционал. Третью поправку под видом борьбы с полигоном «Малинки» – отложили мусорную реформу на очень значительной части РФ до окончания полномочий президента Российской Федерации», – заявил политик.

Шингаркин пояснил, что часть регионов просто отказалась выполнять положения федерального закона, причем смогла добиться этого на официальном уровне. «Чтобы вы понимали – 15 губернаторов через своих представителей в Госдуме рассказали президенту Путину, что тот закон, который он в 2014 году подписал, не будет выполняться, пока он президент Российской Федерации (до 2024 года). У них хватило политической смелости говорить, что федеральный закон не будет выполняться, они приняли другой ФЗ, разрешающий не выполнять первый. И Путин, кстати говоря, подписал свою капитуляцию в этой части», – обратил внимание Шингаркин.

«Против нас играют профессионалы экстра-класса. Это такие гроссмейстеры по распиливанию бюджета и мастера международного класса по созданию офшоров. Если вы думаете, что этих людей можно пронять на эмоцию, то хочу вас разочаровать – нет», – подчеркнул он.

Шингаркин также обратил внимание, что изначально закон практически не оставлял шанса для хищений и денежных махинаций. «В схеме ФЗ «Об отходах производства и потребления» региональные операторы работают на территориях, выполняя конкретные экономические функции, и украсть деньги сложно. Не как сейчас – по тарифной сетке, куда даже инвестиционный доход нам вписали, а через федеральную субвенцию были вписаны деньги за выполнение функций. Более того, все регоператоры, которые повышают объем переработки, должны были получать больше денег, кто больше захоранивает (мусор) – меньше денег», – отметил он.

Как считает Шингаркин, «им нужны мусоросжигательные заводы – потому что, получая субвенцию, они должны были сортировать (отходы), а будучи независимыми, они могут вывести и купить за границей, некое количество металла, которое объявляют мусоросжигательными заводами, оставив там, в том числе, комиссионные».

Политик подчеркнул, что это не «страшные сказки» о коррупции – а реальные схемы. «Я разговаривал с десятком губернаторов, нескольким федеральными министрами и многими людьми, которые являются бенефициарами этой схемы, когда писал закон. Меня вызывали, ко мне приезжали – я знаю их намерения», – сказал он.

В этой ситуации Шингаркин призвал бороться с мусоросжигательными заводами всеми легальными методами, в том числе, привлекая местных депутатов, которые вынуждены лавировать между интересами своих избирателей и «верхушкой». «Не всегда крупные корпорации могут выкрутить гражданскому обществу руки. Нет больше ереси, чем мусоросжигание. Все, что не осталось в золе – улетело в небо, улетело, превратившись в яды для нас», – подчеркнул он.

Напомним, федеральный проект «Чистая страна» и подпроекта «Энергия отходов» осуществляет небезызвестная «дочка» «Ростеха» АО «РТ-Инвест». Он предполагает строительство четырех заводов по экологически чистой термической переработке отходов в электроэнергию в Московской области и одного – в Казани. В Подмосковье «счастливое соседство» ожидает жителей Наро-Фоминского, Солнечногорского, Воскресенского и Ногинского районов.

Судя по официальным заявлениям, совокупная мощность переработки заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии. Как заявляют инвесторы, реализация проекта позволит снизить долю захоронения отходов на территории Московского региона более чем на 25%.

«Газпромбанк» и ВЭБ уже заявили о готовности вложить в проект, который будет реализовывать «дочка» госкорпорации «Ростех» «РТ-Инвест», 155 млрд рублей. К проекту также подключился и турецкий концерн Renaissance Construction. В 2014 году этак компания получила генподряд на строительство 462-метрового башни «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге. При этом в 2017 году компания оказалась в центре финансового скандала – в российском офисе прошли обыски ФСБ по делу о незаконном выводе за рубеж 100 млрд рублей.

Эти планы ранее также вызывали настороженную и критическую реакцию. Ранее Шингаркин отмечал в интервью РИА «Новый День», что экологическая карта Москвы и Подмосковья сейчас на «100% соответствует неосуществленным фантазиям бесноватого фюрера». Он пояснил, высокотемпературные факелы, которые, по словам власти и инвесторов, должны будут минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу, по сути, не могут обеспечить безопасность.

«Есть зона рекомбинации опасных соединений. Чем мощнее факел, тем больше пространство, где вновь образовывающиеся диоксины и фураны рекомбинируют при падении температуры. Если у нас где-то работает мусоросжигательный завод, – это все равно, что на трубе сидит пулеметчик и стреляет по городу. И пулемет бьет приблизительно на 15 км. Я поверю в благие намерения наших чиновников, если они поставят мусоросжигательные заводы на Рублевке», – заявил он.

«Диоксины и фураны являются группой сверхстойких высокотоксичных соединений и имеют свойство накапливаться в организме человека, переходя «по наследству» к следующим поколениям его потомства. Они не обладают ни цветом, ни запахом, как и угарный газ, взвесь тяжелых металлов, то есть, получается, что запаха действительно может быть меньше. Самое страшное, что с новыми поколениями мутагенное действие диоксинов усиливается из-за их аккумулятивной способности», – отмечала ранее в интервью РИА «Новый День» ветврач-токсиколог Ирина Куделина.

В Общественной палате России осенью прошлого года тоже заметили проблему. Секретарь Общественной палаты РФ, бывший ведущий программы Первого канала «Воскресное Время» Валерий Фадеев тогда заявил о необходимости «притормозить» размещение мусоросжигательных заводов в Московской области. Судя по развитию событий, эти рекомендации и опасения остались незамеченными теми, кто продавливает решения и осваивает многомиллирадные «зеленые инвестиции».

Стоит отметить, что Московская областная дума «зарубила» инициативы о проведении местных референдумов по теме мусоросжигательных заводов, как и законодательный запрет на их строительство.

Москва, Мария Вяткина

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