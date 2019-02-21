России грозит «молочный» кризис: торговые сети оказались не готовы к новым правилам

Россия летом может столкнуться с перебоями поставок молока и молочной продукции в магазины из-за новых правил, которые утверждены на федеральном уровне. Об этом предупредили члены Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в письме к Минэкономразвития РФ, которое цитирует газета «Известия».

Компании, которые входят в Ассоциацию, в том числе «Перекресток», «Пятерочка», «Ашан», «Дикси», заявляют, что сбои в поставках могут произойти после вступления в силу с 1 июля приказа Минсельхоза РФ о расширении списка продукции, на которую должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные документы (сертификаты, свидетельства, справки). Это будет касаться готовой продукции в потребительской упаковке, в том числе молока, масла, сыра, творога и сметаны.

Как считают в АКРОТ, Минсельхоз предлагает изменить регулирования слишком быстро: практика уже показала, что оформление такой документации требует точности и любая ошибка может вызвать остановку или «критическое замедление распределения» продукции». Кроме этого, торговые сети опасаются, что в связи с новыми правилами их издержки вырастут на 25-30%.

Отмечается, что и производители готовой продукции видят определенные риски во включении товаров в систему «Меркурий», которая, как рассчитывают власти, позволит отследить путь продуктов от фермы до прилавка, поможет сделать рынок прозрачным и не допустить продажи фальсификата.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, за 2018 год в службу поступило почти 5,9 тысяч уведомлений об обнаружении в обороте продукции, которая не соответствует требованиям техрегламентов. Из них большинство пришлось именно на молочную продукцию – 38,95% (почти 2,3 тысячи уведомлений).

Ранее в Россельхознадзоре сообщали, что доля фальсификата среди молочных продуктов на российском рынке может достигать 20%. В прошлом году Роскачество проводило исследование сливочного масла: в 10 из 82 проб разных торговых марок были найдены растительные жиры.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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