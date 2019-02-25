В России вновь запускают госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

В России с 1 марта будут вновь запущены социальные госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Владимир Владимирович, мы с 1 марта в этом году продолжаем запускать хорошо зарекомендовавшую себя программу: социальные программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», – сказал Мантуров. Министр пояснил, что объем необходимых бюджетных средств уже согласован с правительством РФ.

«Рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность», – отметил также глава Минпромторга.

Министр также сообщил, что в прошлом году российские предприятия выпустили 1 млн 752 автомобиля. «Соответственно, рост производства – 14%, то есть даже выше, чем вырос сам рынок, рынок вырос на 12%», – подчеркнул он. Безусловным лидером в этой сфере является «Лада»: самыми востребованными автомобилями стали «Лада Веста» и «Лада Гранта».

«85% процентов объёма рынка составляют автомобили, произведённые у нас, внутри страны, – сообщил Мантуров, пояснив, что сюда входят и зарубежные бренды, имеющие заводы в России. – Если брать прошлый год с точки зрения мер государственной поддержки, у нас хорошо сработали социальные программы, которые по вашему поручению мы расширили на Дальний Восток с точки зрения повышения скидки по льготному автокредитованию, до 25% от стоимости».

Это сделано для того, чтобы российские автомобили «замещали подержанные автомобили с правым рулём, которые сегодня продолжают ещё импортироваться на территорию Дальнего Востока».

Программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действовали в 2018 году и предполагали скидку для покупателей продукции отечественного автопрома в размере от 10% до 25%. Так, при приобретении первого автомобиля при помощи кредитных средств можно было получить скидку в 10%, для жителей Дальнего Востока она составляла 25%. Скидку можно было использовать в качестве первого взноса либо уменьшить сумму кредита.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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