Васильева против электронных учебников: «Рановато нам»

Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступила против внедрения в российских школах электронных учебников, назвав этот шаг преждевременным. «Рановато нам менять бумажные учебники на планшеты», – заявила она на предложение сенатора от Югры Эдуарда Исакова рассмотреть такую возможность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на встрече в Совете Федерации, посвященной обсуждению приоритетных направлений деятельности Минпросвещения РФ, Исаков напомнил о неимоверно тяжелых рюкзаках учеников начальной школы. «Портфель весит килограммов восемь, – отметил он, перечислив, что там обычно находятся учебники, рабочие тетради, обычные тетрадки, материалы к урокам технологии, рисования, сменная обувь и тп. – Может быть, можно предусмотреть наличие шкафов в школах, чтоб дети могли сменку оставлять, – это уменьшит опасность скалиоза». Кроме того, напомнил сенатор, теперь все дети ходят со смартфонами и планшетами, которые могут потенциально заменить тяжелые бумажные учебники.

«Рановато нам менять бумажные учебники на планшеты, – заявила Васильева, отметив, что шкафчиками для сменной обуви и так оснащено большинство школ. – Пока только две страны мира могут сказать, на что влияет постоянная работа с гаджетами – это Ирландия и США». Во Франции, отметила Васильева, ее коллега министр запретил использовать гаджеты до 9 класса.

При этом глава Минпросвещения РФ посоветовала школам предоставлять детям второй комплект учебников для работы в классе, чтобы ученикам не приходилось носить их из дома. «У нас лежали на партах старые учебники, которые мы не забирали, – припомнила министр собственные школьные годы. – Возможно ли сделать сейчас – надо подумать, учебники очень дорогие. Но у каждой школы, наверное, есть старые, уже потрепанные учебники, которые можно использовать».

Как подчеркнула министр, ребенок, который сидит за компьютером 2 раза в неделю, дает лучшие результаты, чем тот, кто сидит каждый день.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.19

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