Минтруда РФ придумало, как погасить в стране все долги по зарплате

Правительство РФ готовится внести в Госдуму законопроект, который разрешит судебным приставам самостоятельно списывать со счетов предприятий долги по зарплате. Разработка документа находится на завершающей стадии. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, выступая сегодня в рамках «правительственного часа» в нижней палате парламента.

На проблему с долгами по заработной плате обратил внимание депутат-коммунист Сергей Пантелеев. Он отметил, что результате пенсионной реформы в ближайшее время рынок труда пополнится примерно на 2 млн человек. При этом проблема с долгами по зарплате в стране не решена. «По данным судебных приставов, порядка 15 млрд рублей долги по зарплате, а не 3 млрд, о которых говорят», – уточнил он.

По словам Топилина, сейчас министерство труда совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) и Минюстом разрабатывает документ, который призван изменить эту ситуацию.

«Мы находимся в завершающей стадии подготовки нового законопроекта, который предусматривает право инспектора по труду направлять исполнительный лист судебному приставу, и в безакцептном порядке будет происходить – в случае задолженности по зарплате – списание задолженности со счета предприятия, – пояснил он. – Сейчас такого механизма нет, и мы очень рассчитываем на то, что он серьезным образом даст возможность в еще большей степени изменить ситуацию с задолженностью».

О сроках внесения законопроекта в Госдуму Топилин не сообщил.

Ситуацию с разницей данных по зарплатным долгам в Росстате и ФССП Топилин объяснил тем, что во втором случае речь идет об операционной задолженности, которая оперативно возникает и гасится. Росстат же оперирует данными по долгам на конкретную дату, отметил он.

Как сообщал «Новый День», в конце февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова со ссылкой на данные Росстата отмечала, что с начала года задолженность предприятий перед работниками в России выросла на 12% и составляет 2,7 млрд рублей. Наибольшая задолженность отмечается в сфере обрабатывающей промышленности (57%), в строительстве (14,4%), транспорте (8,9%). Регионы-аутсайдеры по этому показателю – Приморский край, Санкт-Петербург, Волгоградская и Астраханская области.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.19

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