Медведев снова заверяет: налоги меняться не будут шесть лет

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заверил, что в ближайшее время налоги не будут корректироваться. Такое заявление премьер сделал на расширенной коллегии министерства финансов РФ, передает iReactor.

Медведев отметил, что в настоящий момент завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей, но при этом, уточнил премьер, фискальная нагрузка не должна измениться. Согласно озвученному Медведевым решению, налоги не должны корректироваться в течение шести лет.

Стоит отметить, что подобные заявления от представителей правительства РФ звучали и ранее, однако решения об изменении налогоы принимались.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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