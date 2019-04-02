Госдума официально предложила Медведеву скорректировать «мусорную реформу»

Нижняя палата российского парламента утвердила текст обращения к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой существенно скорректировать «мусорную реформу». Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о начислении платы за мусор за фактически произведенные отходы, дифференцированном подходе к установлению тарифа и введении льгот для некоторых категорий россиян, в частности, многодетных семей.

Предложение депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Иванова, прозвучавшее в начале пленарного заседания Госдумы, было кардинально переработано думским комитетом по экологии и охране окружающей среды. После рассмотрения основных вопросов повестки дня его глава Владимир Бурматов сообщил, что на имя премьера подготовлен запрос, касающийся корректировки мусорной реформы.

«Мы подготовили запрос от комитета, который предлагаем направить на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с просьбой дать поручение министерству природных ресурсов РФ и «Российскому экологическому оператору». Мы просим проработать три вопроса», – уточнил Бурматов.

В частности, депутаты предложили использовать дифференцированный подход к установлению нормативов накопления мусора – учитывать, по мнению парламентариев, надо состав семьи, тип населенного пункта, особенности домовладений, раздельного сбора мусора и тп. «От плоской системы, на наш взгляд, надо отходить», – подчеркнул Бурматов.

Кроме того, парламентарии предложили правительству проработать возможность определения размера платы за мусор, исходя из фактического объема отходов, а не по нормативам накопления. «Это позволило бы снять многие вопросы, – подчеркнул Бурматов. – Особенно когда люди фактически не живут в квартирах или домах, а платежки с огромными цифрами им приходят».

Третье предложение касается введения льгот для отдельных категорий граждан, в том числе многодетных семей. «Для многих семей плата [за вывоз ТКО] является непосильной», – пояснил глава экологического комитета.

Ранее предложение депутата Иванова обратиться к правительству РФ поддержал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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