«Нет больше вашей «Студенческой»! Новая навигация в метро Москвы оказалась с ошибками

Москвичи в Сети увлеклись занимательной «игрой» – пассажиры столичного метро ищут на новых указателях названия станций и направления движения поездов. Как выясняется, на таблички почему-то попали не все действующие станции, а стороны света, по мнению жителей столицы, и вовсе перепутаны.

Например, как сообщили пользователи группы «Дорогомилово» в «Фейсбуке», с голубой ветки исчезла станция «Студенческая». «На станции Александровский сад висит, – пояснила автор записи Татьяна К. – Кто найдёт «Студенческую», тому приз!» «Да кому она нужна, эта ваша «Студенческая»! Зато смотрите, как всё другое нарядно нарисовано, – веселятся москвичи. – Уехала «Студенческая». Там же написано: «на Запад».

«Да нет больше вашей «Студенческой»... кто бросил сапог на пульт?» – припоминают пользователи соцсетей популярный в советское время анекдот. «Может, ее уже снесли по реновации?» – пошутила Ирина С., напомнив о другой болевой точке жителей столицы.

«Тут еще нет ответвления на «Международную», – указал на другую ошибку схемы Сергей Г. «А на «Савёловской» переход не обозначили. Вчера видел на такой же доске на «Менделеевской», – подтвердил Андрей Щ.

«Что вообще творится с новыми указателями в метро – это просто преступление перед пассажирами и национальным достоянием», – считает Алена К. «Эта новая навигация только путаницу создает, да еще станции теряет! И смех, и слезы!» – согласна с ней Элла К.

Жители столицы уже несколько месяцев выражают возмущение по поводу новых указателей для метрополитена, разработанных студией Артемия Лебедева. При этом негодуют не только москвичи, привыкшие к прежней системе табличек, но и гости города. Пассажиры подземки отмечают, что из-за смены на табличках названий линий на их номера ориентироваться стало сложнее. Кроме того, пишут пользователи соцсетей, таблички почему-то переместили с их прежних мест, и теперь отыскать выход или переход с одной станции на другую стало сродни квесту.

«Вчера впервые оказалась на «Кунцевской», еле выход нашла, дважды сбегала с одного конца станции к другой. Это ж как указатели надо вешать, чтоб народ не мог выход найти», – рассказала сегодня Дарья З. в группе «Я против нового срока мэра Москвы» в «Фейсбуке». «Недавно ехала в метро. Редко бываю в подземке, не знаю, как приезжие теперь ориентируются, – согласна с ней Настя К. – На юг, на север – нет никаких пересадок, никаких внятных указателей, где переход и куда. Что это за писанина такая?»

Как сообщал «Новый День», москвичи ранее направили министру транспорта РФ петицию с требованием прекратить эксперименты в метрополитене и вернуть прежнюю систему навигации. Обращение подписали около пяти тысяч человек.

Москва. Другие новости 09.04.19

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