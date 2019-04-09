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Вторник, 9 апреля 2019, 11:58 мск

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Определена дата досрочных выборов президента Казахстана

Фото: twitter.com/KhabarTV

Досрочные президентский выборы в Казахстане запланированы на 9 июня. Об этом сообщил глава республики Касым-Жомарт Токаев, передает iReactor.

В своем обращении он уточнил, что советовался по этому поводу с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым, а также со спикерами обеих палат парламента, премьер-министром страны и согласовал решение с Конституционным советом.

Министр национальной экономики страны Руслан Даленов ранее говорил, что досрочная избирательная кампания будет профинансирована из резерва правительства.

Как сообщал «Новый День», Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан с 1990 года, 19 марта в телеобращении к жителям республики объявил о досрочном уходе в отставку. Позже он подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта. При этом Назарбаев остался главой Совета безопасности, председателем правящей партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета. Его президентские полномочия перешли к экс-спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Нурсултан, служба информации РИА «Новый День»

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