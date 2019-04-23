Назарбаев выдвинул кандидата в президенты Казахстана

Первый президент Казахстана и лидер правящей партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев на партийном съезде предложил выдвинуть кандидатуру действующего руководителя республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства.

«Считаю его самым достойным на сегодня кандидатом на эту должность в стране», – сказал Назарбаев (здесь и далее цитаты по изданию tengrinews.kz). По его словам, Токаев в качестве спикера сената казахстанского парламента «внес огромный вклад в развитие парламентаризма». «Все эти годы он был верным моим соратником», – подчеркнул лидер нации.

Токаев согласился идти на выборы от правящей партии. По его словам, он будет продолжать курс Назарбаева на развитие страны.

Как сообщал РИА «Новый День», Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан с 1990 года, 19 марта в телеобращении к жителям республики объявил о досрочном уходе в отставку. Позже он подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта. При этом Назарбаев остался главой Совета безопасности, председателем правящей партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета. Его президентские полномочия перешли к экс-председателю сената Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Внеочередные президентские выборы запланированы на 9 июня.

Нурсултан, служба информации РИА «Новый День»

Нурсултан. Другие новости 23.04.19

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