Госдума разрешила «соням» ходить на работу к 12 часам

Идею начинать заседания Госдумы на два часа позже представители фракции КПРФ в нижней палате парламента назвали удобной для любителей подольше поспать. Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунисты призвали коллег вернуться к режиму работы с 10 до 18 часов с двумя перерывами. Правда, это предложение восторга у большинства депутатов не вызвало.

Постановление об изменении режима работы Государственной думы парламентарии рассмотрели в конце заседания – по предложению спикера нижней палаты Вячеслава Володина. Несмотря на то, что о таком предложении речь зашла еще на прошлой неделе, документы парламентариям заранее не раздали, что возмутило коммунистов.

«Мы не слышим аргументов, почему соням мы должны разрешать ходить на работу к половине двенадцатого», – заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

Глава думских «единороссов» Сергей Неверов в ответ сообщил, что почти все руководители комитетов обратились с таким предложением, поскольку для них было бы удобнее проводить совещания в 9-10 часов утра, до начала пленарного заседания. «Им был бы удобнее такой режим», – пояснил он.

Однако тут же выяснилось, что «самый большой по загруженности комитет – по законодательству и государственному строительству» подобного желания не выражал. «Скажите, кто именно и из каких комитетов к вам обращался», – попросил член комитета по законодательству, либерал-демократ Сергей Иванов.

В ответ Неверов посоветовал обратиться к его коллеге по партии и комитету Игорю Лебедеву. «Владимир Вольфович Жириновский сказал утром, что все комитеты, в которые входит ЛДПР, поддержали», – сообщил «единоросс».

КПРФ, между тем, не сдавалась. «Мы обсуждали на фракции данный вопрос, и считаем более правильным вернуться к режиму работы с 10 до 18 часов с двумя перерывами, – подчеркнул Коломейцев. – Так у нас четверг полностью высвобождается для заседаний комитетов». Парламентарий подчеркнул, что принятие нового режима работы с пленарными заседаниями с 12 часов поставит в крайне сложное положение те же комитеты, которые этот режим предложили. «Я не представляю, как комитет за два часа утром до заседания рассмотрит 15 вопросов повестки дня», – пояснил он.

«Вы поймите, нас с вами и так клеймят за не очень хорошую работу некоторых депутатов, – увещевал Коломейцев коллег. – Если они к 14:30 не ходят на комитет, то поверьте, к 9:30 они не будут ходить, так как будут еще спать в это время. Я прихожу в 7:30, ко мне ваши претензии не относятся».

В то же время парламентарий признал, что сил КПРФ не хватит, чтобы заблокировать постановление об изменении режима работы, и оно будет принято. «Понятно, что большинством можно и козла избрать в Госдуму, как в свое время известный император сделал сенатором коня», – напомнил он легенду об Инцинате, коне императора Калигулы.

Коломейцев оказался прав – постановление было принято 312 голосами «за» при 31 «против» и трех воздержавшихся. Таким образом, в мае заседания Госдумы будут начинаться в полдень.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.04.19

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