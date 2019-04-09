«Антитабачный заслон»: Жириновский потребовал не пускать на выборы кандидатов-курильщиков

Сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил сразу с несколькими громкими заявлениями. Выступая на пленарном заседании Госдумы, сначала он потребовал не допускать к выборам курящих кандидатов, а потом сообщил, что в его партии никто не употребляет алкоголь и не знает, что такое крабы. На этих словах его молодой коллега по партии Василий Власов не смог сдержать смех.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разговор о табаке и крабах Жириновский начал во время обсуждения законопроекта о маркировке лекарств. «У нас ожидаются и правила маркировки табачной продукции, – напомнил он. – Надо вообще бы с этой продукцией заканчивать. Я обрадовался, что нигде нет табачных киосков. А то едешь по городу, по всей стране – везде табак, табак, табак. Сейчас нету. Но находятся люди, которые недовольны, что его где-то спрятали, как и алкоголь. Голоса раздаются, что где-то должны быть восстановлены комнаты для курильщиков. Они губят свое здоровье. Они должны остановиться!»

«Я предлагаю, Вячеслав Викторович, на выборах ввести понятие «курящий» и «некурящий», – обратился Жириновский к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. – И курящих не допускать к участию в выборах. Депутат, как и врач, должен быть примером».

Главный либерал-демократ страны при этом подчеркнул, что «во фракции ЛДПР – никто не курит, никто не употребляет алкоголь». «И тут Олег Нилов (депутат Госдумы от «Справедливой России», – ред.) говорил про крабы, крабовое мясо. Мы понятия не имеем, что такое крабы. У нас кабачковая икра, в крайнем случае, баклажанная, борщ, щи, каша – простая еда, крестьянская. А в «Справедливой России», видите, там крабами увлекаются. Видимо, им еще подавай крабы на стол».

На заявлении о том, что все либерал-демократы страны предпочитают кабачковую икру крабам, сидящий рядом с лидером партии депутат Василий Власов не выдержал и рассмеялся.

«Крабовая тема» будоражит Госдуму не первую неделю – идет бурное обсуждение скандального правительственного законопроект о замене исторических квот на вылов краба электронными аукционами. Несмотря на бурный протест регионов и компаний, связанных с добычей водных биоресурсов, думское большинство продавило законопроект уже в двух чтениях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.04.19

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