Огромные деньги и «зеленый свет» для коррупции: в Госдуме раскритиковали планы по замене дорожных знаков

Депутаты Госдумы намерены обратиться в правительство РФ с просьбой не менять в обязательном порядке все дорожные знаки в стране на уменьшенные варианты, которые предусмотрены новым ГОСТ. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он отметил, что Росстандарт уже объявил о вводе в действие уменьшенного формата дорожных знаков с 1 мая.

Выступая в рамках парламентской десятиминутки на пленарном заседании, Нилов заявил, что действия по замене дорожных знаков приведут к росту аварийности. При этом парламентарий напомнил, как московские власти проиграли ГИБДД суд по этой проблеме.

«Не все знаки можно уменьшать. Мы сегодня от ЛДПР направляем обращение [в правительство], чтобы вернулись к этому вопросу и так топорно его не решали, – сообщил Нилов. – Обратимся в правительство, чтобы запретили регионам менять уже действующие знаки, и только там где будут появляться новые, использовать по новому ГОСТу».

По оценке ЛДПР, практика повальной замены всех дорожных знаков на уменьшенные приведет к огромным бюджетным тратам в регионах, а также даст дорогу коррупции и сомнительных схемам закупок.

Вместе с тем Нилов обратил внимание на инициативу ГИБДД об увеличении штрафов за превышение скорости на 10-20 км в час. Депутат напомнил, как появилась нештрафуемая норма в 20 км в час – в 2013 году депутат от «Единой России» Вячеслав Лысаков предложил увеличить минимальный штраф со 100 до 500 рублей. «ЛДПР была против. Но тогда вопросы безопасности отошли на второй план, тогда было желание поднять побыстрее штраф», – пояснил парламентарий.

При этом Нилов призвал провести во всех территориях страны инвентаризацию, проверив не только все дорожные знаки, но и все светофоры и камеры фиксации нарушений. «Надо помнить, что автомобилисты – это большая социальная группа, которая реактивна, и которая и так сегодня измучена административными барьерами и несправедливостями в нашем государстве», – подчеркнул он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.04.19

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