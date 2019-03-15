ГИБДД объявила судебную войну дорожной реновации московских властей

Эксперимент с уменьшенными дорожными знаками обошелся Центру организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы в 200 тысяч рублей. Автоинспекция в суде добилась наказания для этой структуры, действия которой были квалифицированы как административное правонарушение, которое привело к увеличению ДТП, пишет газета «Коммерсантъ».

Модернизированные уменьшенные дорожные знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» ЦОДД установил на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы в 2018 году. Сделано это было в рамках эксперимента по внедрению предварительного национального стандарта (ПНСТ), который ввел в действие Росстандарт в ноябре 2017 года. ПНСТ предусматривает уменьшение стандартного размера дорожных знаков, который ранее был установлен ГОСТ, до размера 50 на 50 см. Однако автоинспекторы ГИБДД сочли знаки на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы небезопасными для движения, и подали на ЦОДД в суд.

Как отмечает газета, в суде представители Госавтоинспекции сообщили, что еще в 2017 году ГИБДД в переписке с ЦОДД требовала сохранить прежний размер знаков «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход», подчеркивая, что сам ПНСТ носит рекомендательный характер.

В доказательство того, что уменьшенные знаки приводят к повышенной аварийности на дорогах, инспекторы привели данные по нескольким улицам Москвы, где ЦОДД проводил эксперимент. Так, на улицах Балчуг, Большая Никитская, Мясницкая и в Никитском переулке во время эксперимента с февраля 2017 по апрель 2018 года зафиксировано семь наездов на пешеходов, два человека погибли. До установки уменьшенных знаков за такой же период времени на этих участках не было зарегистрировано вообще ни одного ДТП.

В Госавтоинспекции сослались на федеральный закон «О безопасности дорожного движения», где сказано, что основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения является приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности. При этом ранее ГКУ ЦОДД правительства Москвы заявлял, что экономия бюджета на размещение и содержание дорожных знаков в рамках эксперимента составит 27%.

В ЦОДД на это заявили, что «не прослеживается причинно-следственная связь между ростом аварийности и установкой дорожных знаков уменьшенного типоразмера», говорится в решении суда. Для подкрепления своей позиции ЦОДД ходатайствовал о вызове в суд соавтора ПНТС, главы Probok.net и проектного технического комитета «Удобная дорога» Александра Шумского. Он заявил, что эксперимент с уменьшенными знаками в российских городах не привел к росту числа ДТП, зато улучшил качество городской среды. Доцент кафедры «Организация и безопасность дорожного движения» МАДИ Андрей Воробьев подтвердил выводы о безопасности маленьких знаков, сообщив, что вуз провел их экспертизу. Согласно этому заключению, знаки безопасны на улицах, где имеется не более двух полос в каждую сторону, а скорость движения транспорта не превышает 60 км/ч. Правда, как выяснилось в суде, экспертизу проводили для знаков большего размера – 60 на 60 см.

Мирового судью аргументы ЦОДД и его «группы поддержки» не убедили. Представители центра не смогли привести каких-либо «доказательств соблюдения безопасности дорожного движения при использовании дорожных знаков 2.4 «Уступите дорогу», 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» уменьшенного типоразмера 500мм*500мм», поэтому суд отверг их доводы. В итоге структура правительства Москвы была оштрафована на 200 тысяч рублей.

В постановлении суда от 26 февраля сказано, что на обжалование в Бабушкинский районный суд у ЦОДД есть 10 дней с момента получения копии постановления.

ЦОДД не согласен с этим решением и намерен обжаловать его, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Не было зафиксировано ни одно ДТП из-за уменьшенного типоразмера знаков», – заявили в пресс-службе, сославшись на опыт европейских стран, где внедрен именно такой уменьшенный стандарт.

Примечательно, что это далеко не первый случай судебных разбирательств ГИБДД с ЦОДД. По данным РАПСИ, в 2016-2017 годах структура правительства Москвы была оштрафована по административным делам почти на 6 млн рублей, чаще всего применялась именно ст. 12.34 КоАП, которая предполагает санкции за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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