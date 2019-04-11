Госдума защитила правительство РФ и отправила «любопытного» депутата в Интернет

Нижняя палата российского парламента заблокировала инициативу депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзя о запросе в правительстве РФ точной информации по финансированию всех национальных проектов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава думского бюджетного комитета Андрей Макаров вновь привел общие данные без разбивки по регионам и заявил, что вся эта информация находится в общем доступе.

Ганзя предложила коллегам поручить бюджетному комитету Госдумы запросить в правительстве РФ данные по финансированию каждого нацпроекта по регионам. Это уже не первая подобная попытка парламентария: в начале апреля парламентарий сообщила, что не может добиться от чиновников достоверной информации о средствах, которые получит каждый регион для реализации нацпроектов.

«Чтобы обеспечить контроль за реализацией нацпроектов, нам надо иметь исчерпывающую информацию, – пояснила Ганзя сегодня. – Конечно, каждый депутат может запросить ее в своем регионе, но мы должны иметь картину в целом по стране – чтобы потом не получить сюрпризов, когда начнем реализовывать эти нацпроекты, и какие-то из регионов могут не выполнить обязательства».

В частности, Ганзя предложила запросить объемы доведенных лимитов по всем субъектам РФ по каждому проекту – с разбивкой на сумму федеральных средств и объему регионального софинансирования. «В том числе и по тем программным мероприятиям, которые зачем-то включили в перечень нацпроектов, а софинансирование оставили прежним», – указала депутат.

На защиту чиновников правительства РФ встал глава бюджетного комитета Андрей Макаров. Он сообщил, что из 1 трлн 716 млрд 84,2 млн не доведены лимиты по 176 млрд 448,8 млн рублей – это 10,3% обязательств. «Все это есть на сайте Минэномразвития. Софиансирование указывается в каждом документе, которые мы обсуждали на Думе, – заявил он, сообщив, что с ошибкой в части софинансирования министерство уже разобралось, и со стороны Веры Ганзя указывать на это в четвертый раз не очень профессионально. – Каждый депутат может эти данные получить сам, если он возьмет электронный бюджет».

В итоге парламентарии решили не запрашивать у правительства РФ данные по нацпроектам. В последние секунды заседания коллега «любопытного» депутата по партии Николай Коломейцев не удержался и напомнил, что «министр [экономического развития] Максим Орешкин свою несостоятельность показал даже при публичном вопросе президента».

Президент РФ Владимир Путин 9 апреля в ходе пленарного заседания Международного форума «Арктика – территория диалога» обратился к Орешкину с вопросом об объеме средств, вложенном в прошлом году в импортозамещение. На этот вопрос министр ответить не смог.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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