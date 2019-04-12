В России предложили сменить главу представительства Росзарубежцентра в Белграде

Решение правительства Сербии назначить послом в Москву журналиста, депутата Скупщины Мирослава Лазански вызвало позитивную реакцию в российском экспертном сообществе. При этом, как считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, кадровая рокировка Белграда могла бы стать поводом для замены главы сербского представительства Росзарубежцентра.

Такое мнение эксперт высказал в социальных сетях, обратившись к руководителю Россотрудничества Элеоноре Митрофановой.

«В связи с грядущей заменой Чрезвычайного и Полномочного Посла Сербии в России блистательного историка Славенко Терзича на самого лучшего из военных и самого военного из лучших журналистов Сербии и депутата Народной Скупщины Мирослава Lazanski предлагаю рассмотреть возможность смены директор-а/ки старейшего из русских домов в Европе – Представительства Росзарубежцентра в Белграде Н.Кущенковой на главного подвижника создания русско-сербского телевидения и бессменного собкора Первого канала на Балканах Евгения Баранова», – отметил Бондаренко на своей странице в «Фейсбуке» и выразил уверенность, что такое решение будет равновесным и симметричным, что находится в традициях российской дипломатии.

«Прошу считать это официальным обращением на имя руководителя Россотрудничества Э.В.Митрофановой», – добавил эксперт.

Оперативные комментарии у Евгения Баранова и Надежды Кущенковой получить не удалось.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.04.19

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