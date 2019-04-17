Медведев: «Мы серьезно оздоровили региональные финансы»

Правительству РФ удалось «оздоровить региональные финансы» и сократить долги субъектов РФ перед федеральным бюджетом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая сегодня в Госдуме с ежегодным отчетом о результатах работы за 2018 год.

По его словам, что доходы региональных бюджетов субъектов в 2018 году выросли на 15%. «Число регионов с дефицитными бюджетами снизилось втрое: было 47, стало 15», – уточнил премьер.

Региональный государственный долг, по словам Медведева, сократился почти на 5%. Премьер напомнил о ряде решений, изменивших структуру наполнения региональных бюджетов – в частности, речь идет об акцизах на нефтепродукты.

«Для регионов с низким уровнем социально-экономического развития подготовим дополнительные меры, – заверил глава правительства РФ. – Ручное управление – это не очень хорошо, но в такой ситуации очень важно, чтобы за такими регионами был закреплен куратор из состава членов правительства, который будет помогать этому региону в принятии важнейших решений. По ряду регионов я уже принял такие решения».

Ранее Медведев сообщил, что в числе этих регионов – Калмыкия, Республики Алтай, Марий Эл, Мордовия, Тува, а также Саратовская, Курганская и Пензенская области.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.04.19

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