Медведев пообещал продлить «дачную амнистию»

В России будет продлена «дачная амнистия», соответствующий законопроект поручил подготовить премьер-министр Дмитрий Медведев. Предполагается, что срок ее окончания будет передвинут на 1 мая 2020 года.

О поддержке инициативы депутатов от «Справедливой России» Медведев заявил сегодня в ходе ежегодного отчета в Государственной думе. Премьер сообщил, что ранее провел совещания со всеми думскими фракциями, где и была озвучена эта идея.

«Мы обсуждали возможность продления «дачной амнистии», – рассказал Медведев. – Об этом говорили коллеги из «Единой России», а на совещании этот вопрос поставила фракция «Справедливой России».

«Я считаю возможным продлить «дачную амнистию» до 1 марта 2020 года», – уточнил премьер.

«Дачная амнистия» была принята в 2006 году, когда был введен упрощенный порядок оформления прав граждан на недвижимость: садовые дома, дачные и садовые земельные участки, а также объекты индивидуального жилищного строительства. За 10 лет действия этого механизма в упрощенном порядке было оформлено более 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и более 7 млн земельных участков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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