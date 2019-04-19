«Навластвовался»: Лукашенко не хочет оставлять преемнику свои полномочия и готовит реформы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «навластвовался» и готов исправить дисбаланс, сложившийся в сторону президентской власти, изменив Конституцию страны. Выступая сегодня с посланием Национальному собранию, он сообщил, что для внесения поправок ему нужен сильный и талантливый парламент, и объявил досрочные выборы.

По словам Лукашенко, Белоруссия прошла этап, когда стране была нужна сильная президентская власть, и подчеркнул, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в ее нынешнем виде – необходимо разработать изменения в части перераспределения функций и наделения большими полномочиями другие ветви власти.

«Но это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет. Я вам точно обещаю. Я думаю о будущем своей страны, а не о своей личной власти. Слушайте, я уже навластвовался. Прекратите об этом писать. Некомпетентные люди, кто так думает», – цитирует Лукашенко белорусское агентство «Белта».

Президент Белоруссии также заявил, что в нынешнем году досрочно состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. «Нам нужен очень талантливый парламент. Потому что он станет эпицентром выработки Основного Закона вместе с президентом. Нам – будущим парламентариям и мне – ставить окончательную точку в обновленной Конституции нашей страны», – подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что готов приурочить выборы к Дню Октябрьской революции. «Есть хороший праздник. 7 ноября – выходной день. По-моему, приемлемо. Давайте будем к этой дате близко ориентироваться без всяких идеологических посылов», – сказал он.

При этом белорусский лидер обратил внимание, что Октябрьская революция показала, как опасно доводить народ до нищеты и не прислушиваться к мнению людей. «Это народ перевернул (страну). Он не захотел жить в этой системе», – подчеркнул он.

Лукашенко призвал политиков вести предвыборную кампанию борьбе «без дури», не перенимая опыт украинских коллег. «Никаких игр, еще раз подчеркиваю. Выходите и боритесь. Стране нужен действенный, активный, мощный парламент, в котором должна быть представлена молодежь, ветеранам должна быть предоставлена возможность побороться, а органы власти я попрошу поддержать их. Им надо помогать. И не надо бояться выдвигать свои кандидатуры, бороться – от партий, организаций. Но только без дури. Без забора крови, без дебатов на стадионах и прочего. Идите к людям. Там основной фронт политической борьбы», – заявил Лукашенко.

Напомним, срок полномочий у парламента и президента Белоруссии истекает в 2020 году.

В 2018 году Лукашенко во время обращения к белорусскому народу и Национальному собранию опроверг возможность скорого референдума об изменении Конституции.

Минск, Мария Вяткина

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