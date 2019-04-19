«Роснефть» обвинила агентство Reuters в «информационной диверсии»: требует запретить агентство

Крупнейшая нефтяная компания России – «Роснефть» заявила о намерении обратиться в правоохранительные органы с требованием запретить «противоправную деятельность» информационного агентства Reuters в России. Об этом говорится в заявлении компании на ее официальном сайте.

Поводом для такой реакции «Роснефти» стала публикация Reuters «Эксклюзив: Венесуэла обошла санкции США, направив продажи нефти через Россию». В российской компании назвали материал «откровенной ложью, цель которой провокация против «Роснефти», и заявили, что Reuters «прекратил деятельность как информационное агентство и средство массовой информации».

В «Роснефти» считают, что агентство «систематически занимается созданием и распространением целенаправленной дезинформации, легализаций слухов в интересах заказчиков, выдумывает информационные поводы с целью нанесения ущерба российской экономике, российским компаниям и российскому государству». Такие действия в «Роснефти» назвали «информационными диверсиями».

«Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении, которое подписано управлением информационной политики ПАО «НК «Роснефть».

Речь идет о материале агентство Reuters, в котором со ссылкой на источники говорится о схеме продажи нефти Венесуэлой в обход санкций США. По данным агентства, в ней задействована «Роснефть». Так, государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) якобы перенаправляет «Роснефти» счета от продажи углеводородов, а та перечисляет ей деньги с учетом скидки, не дожидаясь окончания поставок. Потом «Роснефть» якобы получает полную сумму у покупателя, говорится в публикации.

По данным Reuters, Россия в 2006 года предоставила Венесуэле почти $16 млрд в качестве кредитов, погашение которых и происходит за счет поставок нефти. Финансовый директор компании Reliance (владеет крупнейшим перерабатывающим комплексом) Шрикан Венкатачари в четверг подтвердил журналистам, что компания покупает венесуэльскую нефть через российские и китайские фирмы, сообщает агентство.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.04.19

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