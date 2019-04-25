ЧП в московском метро: на «красной» ветке погиб подросток

Московские следователи начали проверку по факту гибели в метро девочки-подростка. Трагедия произошла сегодня утром на станции «Фрунзенская» Сокольнической линии.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Москве, тело девочки 2003 года рождения без признаков жизни достали с рельс. Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили. Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета – опрашивают очевидцев и выясняют все обстоятельства трагедии.

Тем временем в социальных сетях пассажиры метро отметили, что после инцидента пассажиров остановленного поезда вывели на платформу. Очевидцы пишут, что на некоторое время движение по этому участку было остановлено, поезда стояли и на станции Комсомольская. «Сидела в поезде, под который попал этот человек, – сообщила пользователь Tany Berg «ВКонтакте». – Эвакуировали нас через весь поезд в туннеле».

«Ну сделайте уже прозрачные перегородки, вон в Европе нормальная практика. Ещё бы, столько народу на платформе, тут без всяких суицидальных дум свалишься», – отмечают пассажиры метро.

Очевидцы опубликовали несколько фотографий с места происшествия. На одной из них видны пятна крови на рельсах.

Как сообщал «Новый День», ЧП произошло около 9 часов утра.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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