«Ход конем»: МВФ советует тратить российский ФНБ за рубежом

Международный валютный фонд (МВФ) советует вкладывать средства российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) в зарубежную экономику. Как заявил сегодня на пресс конференции в Москве руководитель миссии МВФ в России Джеймс Роаф, таким образом можно надежно обеспечить сохранность финансовых накоплений на фоне того, что о прорывном развитии российской экономики пока речь не идет.

Представитель МВФ отметил, что инвестиции из ФНБ в новые проекты стоит начинать после достижения ликвидной частью фонда размера в 7% от ВВП, и посоветовал вкладывать средства отнюдь не во внутреннюю экономику. «Эти средства по превышении этого уровня могут инвестироваться в более долгосрочные активы за рубежом, – заявил он. – Но вряд ли имело бы смысл инвестировать это во внутреннюю экономику. Необходимо сберегать эти средства, может быть, вкладывая их в какие-то зарубежные активы. Кстати, когда растут цены на нефть и накапливаются деньги в ФНБ, важно учитывать, что надо подумать об изменении обменного курса, чтобы это не влияло на не нефтяной сектор».

Роаф позитивно оценил действия правительства РФ в отношении бюджетного правила, которое, по словам представителя МВФ, защитило российскую экономику от колебаний обменного курса и изменения цен на нефть.

В то же время он обратил внимание, что России необходимы реформы в экономике, которые должны затронуть отрасли, охваченные нацпроектами, а также требуется стимулировать несырьевой экспорт, заниматься диверсификацией экономики, расширением связей с другими странами. Кроме того, «это меры по укреплению рынка труда, стимулированию занятости, снижению бедности, и так далее», отметил Роаф.

«Это все очень важные задачи. Я подчеркиваю, что надо больше думать о таких вопросах, как обеспечение большей конкурентоспособности госзакупок, совершенствование делового и регуляторного климата, чтобы облегчить появление на рынке новых компаний, – уточнил он, напомнив, что сейчас идет внесение поправок в федеральный закон о банкротстве. – Необходимо подумать и о том, зачем вообще нужны госпредприятия в том или ином секторе экономики в виде государственной собственности?»

«Важно диверсифицировать экономику и создавать большой ненефтяной сектор. Россия не может постоянно полагаться только на доходы от нефти и природных ресурсов. Они исчерпаемы. Надо на будущее подумать о ненефтяной части экономики с тем, чтобы была основа для обеспечения экономического роста», – сказал также Роаф.

При этом глава миссии МВФ отметил, что в России растет прозрачность бюджетной сферы – как один из элементов делового климата. «Деловой климат улучшается, но эту работу предстоит продолжить. Не нужно почивать на лаврах», – считает руководитель миссии МВФ в России.

Комментируя ситуацию в российской экономике, Роаф дал понять, что быстрого прорыва не будет, и отметил, что, по оценке МВФ, рост ВВП России в 2019 году составит примерно 1,5%. «Примерно полтора процента – 1,4, 1,5, 1,6 – это в принципе более менее одинаковый уровень, который мы видим в качестве темпов роста ВВП», – сказал он и добавил, что уточненный прогноз будет готов ориентировочно через месяц.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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