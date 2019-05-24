Роковая ошибка или...? Детский картинг-центр стал «заложником» Росимущества и «ДОМ.РФ»

Надежда Минстроя России по развитию жилищного строительства – АО «ДОМ.РФ» рискует угодить в крупный скандал с землей в Москве. Компания из-за ошибки Росимущества хочет продать с аукциона участок, входящий, по данным Росреестра, в Особо охраняемую природную зону и в зону охраны царской усадьбы «Измайлово». Согласно законодательству, такие территории продаже не подлежат.

Несмотря на то, что по земле в Измайлово еще не объявлены торги, там уже появились будки охранников, а детскому картинг-клубу «Автопилот» приказано покинуть территорию, где он работал последние 18 лет. Для спасения картинга на популярном сайте в Сети появилась петиция к мэру Москвы Сергею Собянину.

Детский картинг-клуб работает в Измайлово на стадионе «Ракета» с 2001 года, когда здесь обустроили трассу «Диксодром». За 18 лет его создатель и руководитель Дмитрий Гулев вырастил не одно поколение пилотов, многие из которых стали профессиональными гонщиками, при этом «Автопилот» – некоммерческое спортивно-образовательное учреждение. В начале мая Гулев узнал, что картинг-центр будет закрыт: земля под ним принадлежит Российской Федерации, и Росимущество еще в марте почему-то передало этот участок вместе с другими объектами в Москве в пользу АО «ДОМ.РФ» – для продажи.

Территория, где находится стадион «Ракета», согласно данным Росреестра, входит сразу в три особо охраняемые зоны

В понедельник, 21 мая, на входе на стадион «Ракета» появились две будки охранников, а картингистам пообещали закрыть сюда проход в тот же момент, когда последует звонок от «ДОМ.РФ». Фактически это означает, что детский картинг-клуб будет ликвидирован, и десятки юных картингистов останутся на улице. Спорный участок уже значится на сайте «ДОМ.РФ» как планируемый к продаже, торги должны быть объявлены во втором – третьем квартале этого года.

Участок уже размещен на сайте «ДОМ,РФ» в разделе «Планируемые аукционы» – без указания того, что он входит в ЗОУИТ

Самое интересное в том, что продавать земельный участок с кадастровым номером 77:03:0005001:23, где находится картинг-трасса «Диксодром», нельзя: федеральное законодательство запрещает. Земля находится в собственности Российской Федерации, и, согласно публичной карте Росреестра, входит сразу в три особо охраняемые зоны – природно-исторического парка «Измайлово», «Царской усадьбы Измайлово, XVII в.», и включена в охранную зону этого объекта культурного наследия федерального значения. Фактически здесь запрещено делать все, что не связано с сохранением и использованием этих памятников, и уж тем более – нельзя строить никакие капитальные объекты.

Этот факт почему-то не указан в описании участка на сайте АО «ДОМ.РФ» – хотя на портале говорится, что «компании могут приобрести земельные объекты для комплексного освоения территории и для отдельных проектов строительства». В целом по Москве «ДОМ.РФ» намерен выставить на торги около 50 объектов – похоже, что Росимущество просто собрало те участки, которые, по мнению агентства, никак не используются, и пачкой передало их для продажи, не разобравшись, что как минимум один из них нельзя ни продавать, ни использовать под застройку.

Надо сказать, что это уже не первая попытка чиновников найти собственника для земли под стадионом «Ракета» в Измайлово – участок находится в живописном зеленом уголке, недалеко от метро и совсем рядом с Серебряно-Виноградным прудом, так что охотников на эту территорию найдется немало. В 2011 году московское управление Росимущества умудрилось продать ее НПФ «Первый профессиональный пенсионный фонд «Ветеран» за 31 млн рублей, но уже в 2013 году Арбитраж признал эту сделку незаконной именно по причине нарушения федерального законодательства. Решение суда с четкой и понятной формулировкой находится в общем доступе на сайте московского Арбитража. Если «ДОМ.РФ» закроет глаза на ошибку и все же выставит землю на торги, новый собственник, очевидно, окажется на месте «Ветерана», и будет вынужден вернуть особо охраняемую природную территорию в собственность казны.

Ситуация осложняется тем, что из-за многочисленных судебных неурядиц с этим участком детский картинг-центр никак не может оформить отношения с его владельцем – Российской Федерацией, хотя с «Ветераном» у «Автопилота» такой договор был подписан. Уже после всех судов несколько раз в Росимущество от детского клуба уходило письмо с просьбой официально передать территорию в аренду, однако ответа, как сообщил Дмитрий Гулев, так и не последовало – несмотря на то, что некоммерческая организация занимается так нужной стране работой с детьми и подростками, решением социальных проблем и развитием гражданского общества, федеральные чиновники почему-то не нашли для нее времени.

«Мы работаем с детьми, это социальное направление, – отметил в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» гендиректор «Автопилота» Дмитрий Гулев. – Я по-прежнему считаю, что создавшаяся ситуация – ошибка! Нельзя на продажу выставлять всё подряд. Это социальный сектор. И его нужно не выставлять на продажу, а поддерживать».

Сейчас в картинг-центре надеются, что «Автопилоту» разрешат проводить занятия с детьми на период разбирательств с участком в Росимуществе и «ДОМ.РФ». Пока же опасность закрытия картодрома уже в ближайшие дни более, чем реальна. А затем, рассчитывает Гулев, удастся наконец официально оформить с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом арендные отношения. «Мне кажется, за 18 лет мы доказали всем, что мы нужны и мы умеем работать, – говорит он. – Услышьте! Не всё продаётся! Наши дивиденды – это наши дети и молодёжь, верящая в справедливость».

Редакция РИА «Новый День» направила запросы информации в АО «ДОМ.РФ», Росимущество и Росреестр. На момент публикации материала ни один ответ не поступил.

Редакция РИА «Новый День» обращается к жителям столицы: если вам известны факты коррупционных схем изъятия земельных участков, объектов недвижимости, а также безответственности, халатности, преступном сговоре со стороны чиновников и бизнесменов – направляйте материалы в редакцию с пометкой (тема письма) «Москва: земля и имущество» по адресу: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com. Журналисты агентства обязательно проведут журналистское расследование и придадут огласке случаи нарушения закона.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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