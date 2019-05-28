Правительство готовит запрет на передачу данных Росреестра третьим лицам

В России хотят запретить предоставлять сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам. Идея принадлежит Минэкономразвития РФ, соответствующий проект поправок в КоАП уже размещен на портале раскрытия информации.

Согласно документу, Кодекс предлагается дополнить положениями, предусматривающими крупные штрафы за предоставление третьим лицам данных, полученных из ЕГРН. Это касается как обычных граждан, так и органов госвласти, местного самоуправления и организаций, причем предоставлять эти данные запрещено как за плату, так и на безвозмездной основе.

За нарушение гражданам будет грозить штраф в размере 50 тысяч рублей, должностным лицам – те же 50 тысяч либо дисквалификация на срок от одного до трех лет. Юрлицам придется заплатить 400 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф для граждан и должностных лиц удваивается, юрлицам грозит наказание в 600 тысяч рублей или остановка работы на срок до 90 суток.

В министерстве объясняют, что поправки надо внести, чтобы не допустить создания «сайтов-двойников». Там, в том числе за плату, предлагаются государственные услуги, оказываемые Росреестром – но предоставленные сведения порой оказываются недостоверными.

На портале раскрытия информации на данных момент размещено 11 отзывов граждан к проекту Федерального закона, при этом 10 из них – с критикой идеи Минэкономразвития и просьбой отказаться от подобных поправок. Согласно информации на сайте, из негативных отзывов министерство полностью учтен только один, частично учтено – пять. Правительству предлагают «не заниматься ерундой», а вместо этого наладить работу Росреестра, поскольку на официальном сайте выписку из ЕГРН приходится ждать неделями, вместо заявленных 3 дней.

«Я работаю риэлтором, и очень важно иметь быстрый доступ к информации о правообладателях, я готова платить за скорость. В итоге хотят закрыть сайты, которые могут предоставить информацию быстро и оставить только медленный вариант», – говорится в одном из отзывов. «Не вижу смысла в таком ограничении. Во-первых, ЕГРН – это публичный реестр. Во-вторых, у ФГИС ЕГРН существует официальный и работоспособный API, позволяющий сторонним веб-сервисам и приложениям выгружать оттуда доступные данные, – сказано в другом отзыве. – В-третьих, наличие платных аналогов совершенно не вредит Росреестру, а только идет на пользу прозрачности проверки зарегистрированных прав на объекты недвижимости».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.19

«Идут аресты, строятся баррикады»: Госдума обеспокоена действиями косовского спецназа. / Госдума рассмотрит постановление о непризнании выборов на Украине. / Новая балканская война: об атаке косовского спецназа предупреждали эксперты. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»