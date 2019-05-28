Административное давление на бизнес в России перешло в новую фазу: меньше проверок – штрафы крупнее

В России изменился принцип административного давления на бизнес: число проверок снижается, однако сумма штрафов и их количество растут. К такому выводу пришел институт бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который исследовал несколько параллельных источников информации и замерил уровень административного давления на бизнес в регионах.

Одним из решений этой проблемы в докладе, который омбудсмен представил президенту РФ, называется отказ от сплошных проверок, замена штрафов на предупреждения в случаях, когда вред минимален, и сокращение размеров штрафов.

В докладе отмечается, что лучшими регионами по сводному индексу административного давления в 2018 году стали Удмуртия, Хакасия и Марий Эл. В частности, в Удмуртии доля предупреждений Роспотребнадзора от общего числа наказаний составила 16,7% (при 12% в среднем по России), ведомство подвергло проверкам лишь 11,8% предпринимателей (в среднем по России – 17,8%), а без проведения проверок наложило менее 1% штрафов от общего их количества.

В худшие регионы попали Курская, Ростовская и Саратовская области. Так, в Курской области предупреждения Роспотребнадзора занимают лишь 0,8% от общего числа наказаний, проверено было 19,1% предпринимателей, а доля штрафов без проверок составила 26,1%.

В целом по России число проверок на федеральном уровне существенно снизилось с 2010 года: плановых проверок – в 4 раза (с 1,35 млн до 302 тыс.), внеплановых – в 2 раза (с 1,1 млн до 676 тыс.). При этом доля предупреждений от общего числа наказаний в целом по стране серьезнее всего выросла у ФНС – с 25% в 2015 году до 60% в 2018-м. Однако ряд других ведомств даже снизили это количество, предпочитая сразу налагать штрафные санкции: это МВД (доля предупреждений снизилась с 9% до 2%), Федеральная антимонопольная служба (7% в 2015 году – и 4% в 2018), но безусловным рекордсменом стал Роскомнадзор. В 2015 году он вынес предупреждения в 52% случаев, а в 2018 снизил это количество до 17%.

«Количество проверок снижается, но число административных штрафов, наложенных на предпринимателей, и их общая сумма продолжают расти, – говорится в докладе. – Снижение числа проверок достигнуто за счет надзорных каникул, а не внедрения риск-ориентированного подхода. Проверки замещаются иными формами контроля и надзора («рейды», «контрольные закупки», возбуждение дел «по КоАП»). Государственная статистика не ведет системного учета таких форм и не оценивает их влияние на предпринимательский климат».

При этом избыточные требования к бизнесу не ушли в прошлое, и за каждое такое нарушение предпринимателям приходится отвечать. В докладе отмечается, что в числе таких требований – запрет на содержание в заведениях общепита рыбок в аквариуме или птиц в клетках, запрет на объединенный туалет для работников заведения и посетителей, запрет на прием некультивируемых грибов – белых, лисичек и тп., требование к температуре горячей воды в водопроводе.

Большая часть ведомств не сумели перейти на принцип «предупреждение как первое наказание», а ответственность проверяющих из контрольных и надзорных органов минимальна – она не пропорциональна их полномочиям, говорится в докладе. Так, в 87% случаев нарушений должностные лица получают только предупреждение – к примеру, в 2018 году письменные предупреждения получили 2 044 контролера, штрафы до 5 тыс рублей пришлось выплатить лишь 306. Дисквалификации в прошлом году не был подвернут ни один проверяющий – в 2015-2017 зафиксировано по одному такому случаю в год.

Бизнес-омбудсмен предложил варианты решений для совершенствования системы контроля и надзора в ближайшее время. В частности, следует обеспечить эффективную реализацию «регуляторной гильотины», усовершенствовать систему статистики и учета в сфере контроля и надзора, создать инструменты объективной оценки ситуации в сферах контроля и надзора, снизить избыточную нагрузку и необоснованную ответственность. Кроме того, в докладе предлагается реализовать пилотные проекты по реинжинирингу моделей регулирования и контрольно-надзорной деятельности для ряда сфер, где ситуация «критическая» – это сфера экологии, строительства, ветеринарного и фитосанитарного надзора, промышленной безопасности, трудовой безопасности, ловля рыбы, производство и реализация рыбопродуктов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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