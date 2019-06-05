Главный застройщик Минобороны РФ готовится к банкротству

В московский Арбитраж подан иск о банкротстве крупнейшего застройщика Минобороны РФ – АО «Главное управление обустройства войск» («ГУОВ»), которое ранее было замешано в скандале с делом «Оборонсервиса», где главной фигуранткой являлась экс-глава департамента имущественных отношений оборонного ведомства РФ Евгения Васильева. Иск к компании на 22,7 млн рублей в понедельник, 3 июня, подал Николай Мареев.

По данным из открытых источников, за последние 12 месяцев в Арбитражные суды поступило более тысячи исков к АО «ГУОВ» на общую сумму в 52 млрд рублей. В частности, только за последнюю неделю мая Минобороны РФ направило в суд несколько исков к своему застройщику на общую сумму в 1,2 млрд рублей.

Кроме того, 194 млн от АО «ГУОВ» требует ООО «Волгостальконструкция», 11,3 млн рублей – ООО «ЭНРЕС», 21,4 млн рублей – ООО «ХОЛДИНГГАЗАВТОМАТИКА», 115,2 млн – ООО Строительная компания «ЭТС», и другие. По исполнительным производствам долг компании превышает 353 млн рублей.

Ранее о намерении подать иск о банкротстве АО «ГУОВ» заявляло несколько юрлиц – в частности, это «Альфа-Банк», ООО «Текс-Нева Опт», АО «Амг». В этом году два таких иска в суд уже поступило, однако по одному из них дело было прекращено, поскольку застройщик минобороны выплатил долг, а второе заявление суд вернул истцу.

Дата заседания по новому иску о банкротстве пока не назначена, других подробностей на сайте суда нет.

На сайте самого главного застройщика Минобороны сказано, что АО «ГУОВ» является национальным лидером в области строительства жилых, культурных, спортивных, образовательных и других социально-значимых и специальных объектов Министерства обороны России.

«Строительные управления АО «ГУОВ» находятся во всех Военных округах страны. Компания проектирует и строит, применяя современные и традиционные технологии, сотни различных объектов: жилые дома для военнослужащих и их семей, госпитали и военные клиники, кадетские и суворовские училища, производственно-логистических комплексы и автономно-полевые лагеря, казармы и хозяйственно-бытовые сооружения воинских частей, – утверждается в сообщении. – Мы делаем армию России мощной и боеспособной». Выручка компании за 2018 год, по данным из открытых источников, составила 67,8 млрд рублей.

До середины апреля генеральным директором АО ГУОВ являлся Евгений Горбачев, однако теперь компанией руководит ФГУП «ГВСУ № 4». В январе на популярном ресурсе в Интернете появилась петиция к Следственному комитету РФ с требованием расследовать деятельность Горбачева.

Напомним, экс-гендиректор АО «ГУОВ» Лариса Егорина была замешана в крупный скандал с делом «Оборонсервиса». «Собеседник» называл Егорину однокурсницей экс-главы Минобороны Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой. В январе 2015 года в Пресненском суде Москвы свидетель защиты, главбух «Оборонстроя» Елена Лундовская сообщила об убытках в 1,2 млрд рублей, которые организация понесла под руководством Егориной. В мае 2015 года Егорину приговорили к 4 годам и 3 месяцам колонии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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